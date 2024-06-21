峮峮「爆改短髮」化身長髮小仙女！回眸一笑電暈粉絲：我婆超正
中信兄弟啦啦隊女神峮峮（吳函峮）近日在阪神主題日活動中配戴了阪神吉祥物的虎耳，引起高度關注，甚至還登上日本Yahoo的熱搜首頁，一大票日本網友都被她的魅力深深吸引，人氣再度飆升。而峮峮19日也在社群上曬出多張美照，網友發現她的短髮變成了仙氣十足的長髮，忍不住大讚：「我婆超正。」掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
峮峮經常透過社群跟粉絲們分享她的生活點滴，近日她也在Threads上曬出多張美照，從照片中可以看到，峮峮穿著Oversize的短袖上衣，下半身大方展露修長白皙的雙腿，她的回眸一笑讓一票網友看了都被她電暈。不過，引起大家注意的是，峮峮原本都是留著及肩的短髮，照片中卻突然變成長髮還綁著雙馬尾，讓許多粉絲看了都讚嘆不已。
一大票網友看到峮峮的短髮變成長髮之後，都紛紛留言表示：「我婆超正」、「居然是長髮！太可愛了吧」、「有夠美的峮」、「你的可愛真的是天生的」、「怎麼有人短髮長髮都這麼好看」、「雙馬尾好適合你！俏皮可愛」、「長髮峮愛了！萌萌的。」
此外，峮峮過去在應援時曾經被酸民說過她的腰間肉溢出來，不過這一次曬出照片後，有許多網友都驚訝表示：「峮峮瘦好多！」、「越來越瘦，越來越漂亮了」、「怎麼瘦這麼多！別瘦過頭了，好心疼。」