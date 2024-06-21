政府要反核還是擁核？郭智輝：可討論、但經濟部暫不會有多餘動作
核三廠1號機將於今年7月除役，近期台灣停跳電事故頻傳，「供電不穩」議題再度甚囂塵上，政府究竟是要擁核還是反核，成為外界關注焦點。對此，經濟部長郭智輝今（21）日表示，這是一個可以討論的命題，目前經濟部不會有其他多餘的動作，須依現有法令規範行事，未來有何做法，當社會有了新的決定後，經濟部必按照決定執行。
記者鄭妤安/台北報導
蔡英文政府過去將2025年非核家園列為政策目標，然而，執政時期台灣各地停跳電事故頻傳，加上俄烏戰爭使國際原物料大漲，台電出現嚴峻的虧損問題，進而引發電價驚漲等爭議，導致民怨四起，在野黨多次喊話要政府調整能源政策，企業與工商團體也呼籲政府重新將核能納入未來的供電計畫中。
如今賴政府就職滿月，反核政策是否持續成為外界關注的執政重點。總統賴清德19日宣布將成立3大委員會，包括「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」，以及「健康台灣推動委員會」。其中，國家氣候變遷對策委員會找來行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢擔任副召集人，賴清德也表示，具爭議性的的核電廠延役與四接皆可納入委員會討論。
執政黨的「核能立場是否轉變」？經濟部長郭智輝今日出席「財訊50周年慶祝茶會」會前受訪表示，這是一個可以討論的命題，總統大概是希望能多聽大家的意見，不過就經濟部的立場而言，目前不會有其他多餘的動作。
政府到底是擁核，還是反核？郭智輝表示，經濟部必須依現有法令規範行事，未來有何做法，外界討論的命題多，政府也都會參考，當社會抱有一致的看法、有了新的決定後，經濟部必定會按照決定執行。