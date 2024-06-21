點名朱立倫、黃國昌做這些事　賴中強：民團一定站出來反對！

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賴中強致詞時表示，台灣公民陣線一定會在核電延役、花東三條例議題上，與環保團體一起行動，若大家收到動員請求，請大家一同響應。
賴中強提到，公民陣線反對中國國民黨修法讓民主防衛機制倒退，也反對放寬反滲透法，前總統馬英九這次回中國回來後，馬英九基金會執行長蕭旭岑就要求修改反滲透法，而藍委洪孟楷、賴士葆也提出呼應，雖然該法案，國民黨還未正式提出，但這非常重要、要提前因應。
賴中強直言，國民黨反對反滲透法沒道理，反滲透法就是要讓中國不能介入台灣民主政治，該法也只是補強《政治獻金法》不足部分，但國民黨卻要改變它；他提到，民團也反對國民黨主席朱立倫所說要廢掉《兩岸關係條例》第五條之三、政治談判的紅線條款，也反對民眾黨團總召黃國昌要通過兩岸監督條例的制定，來架空《兩岸關係條例》第五條之三，「如果他們這樣做，我們一定會站出來反對！」
賴中強指出，台灣民主防衛機制不足，會根據公民陣線所推出的公民政綱，繼續推進民主防衛機制，而許多團體也決定一起行動，「大家一起行動」。
經濟民主連合副秘書長許冠澤表示，國民黨團總召傅崐萁明知藍白二黨所推動的濫權法案無法通過大法官合憲性的檢驗，卻仍試圖在釋憲結果出來前成立國會特偵組，這是嚴重破壞憲法權力分立的違憲法案；他警告藍白二黨切勿追隨傅崐萁與民意對撞，否則公民團體必將有所行動。
地球公民基金會媒體行銷部主任鄧宇佑則說，國民黨提出的核電延役修法無視核電延役的風險，擅改核安的審查機制與年限，置全台人民的安全於危害之中，傅崐萁總召提出的交通三法，利用大建設的空頭支票綁架花東居民對地方發展的渴望，讓交通建設淪為政治鬥爭的工具。他呼籲在野黨儘速撤回這些粗糙、草率的法案，否則公民團體必將再站出來，齊聲捍衛台灣的民主和環境。