歐國盃／送幸福！義大利後衛Calafiori烏龍球 西班牙1：0險勝
2024歐國盃B組小組賽在今（21）日迎來「強強對決，由西班牙對上義大利，兩隊在上半場無法取得進球，下半場第69分鐘，義大利後衛Riccardo Calafiori自擺烏龍，送給西班牙致勝球，終場西班牙靠著這一顆進球，以1:0擊敗義大利，目前手握6分積分的西班牙，也確定提前晉級16強。
記者吳政紘/綜合報導
此役上半場西班牙就展開猛烈攻勢，但義大利門將Gianluigi Donnarumma表現神勇，讓西班牙無法取得進球，下半場第69分鐘，西班牙左路傳中，Donnarumma將球擋出後，後衛義大利後衛Riccardo Calafiori將球踢進自家球門，讓西班牙取得1:0領先，終場西班牙靠著這顆烏龍球以1:0擊敗義大利。
目前西班牙在B組拿下2勝共計6分積分，已確定提前晉級16強，而義大利3分積分，阿爾巴尼亞和克羅埃西亞都是1分積分，義大利若想晉級下一場對上克羅埃西亞的比賽就必須取勝。
西班牙VS義大利數據整理
- 義大利繼2016年歐國盃小組賽輸給愛爾蘭後，相隔8年再度於歐國盃小組賽輸球。
- 義大利門將Gianluigi Donnarumma單場貢獻8次撲救，成為義大利隊史單場撲救第二多。
- 義大利本場比賽僅繳出4次射門，成為自1980年有統計數據以來隊史在大賽的最少紀錄。
- 西班牙終場Rodri本場比賽在對方半場58次傳球皆成功，刷新歐國盃歷史紀錄。
- 西班牙新星Pedri世界盃＋歐國盃共出場12場，追平C羅所保持的U21球員大賽出場紀錄。