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楊勇緯瞄準巴黎奧運第一金！鎖定柔道頭號種子　解析奪牌之路關卡

▲「柔道男神」楊勇緯以頭號種子出征巴黎奧運，瞄準奧運中華隊第1金。（圖／特派記者葉政勳攝，資料照）
▲「柔道男神」楊勇緯以頭號種子出征巴黎奧運，瞄準奧運中華隊第1金。（圖／特派記者葉政勳攝，資料照）

記者路皓惟/高雄報導

奧運積分排名第一的台灣「柔道男神」楊勇緯，在進帳世錦賽的1400分積分後穩固排名，預計將以頭號種子身份出征巴黎奧運。國際柔道總會將在6月25日公布奧運資格名單，屆時楊勇緯的對手也將揭曉，他豪氣表示希望能再替台灣拿下第一面獎牌，「但我想要的不只是獎牌，而是要金牌。」

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鞏固世界排名　楊勇緯以頭號種子出征奧運

楊勇緯在上屆東京奧運是以第8種子參賽，今年有機會以第一種子出戰，他表示：「不管種子是什麼，那都不是絕對，每一場都是全新的開始，重要的是當下的狀態，60公斤級大家實力伯仲之間，誰狀況好就有機會。」

在上屆東京奧運，楊勇緯奪得銀牌，去年杭州亞運更摘下金牌。對於這些成績帶來的光環是否會增加壓力，他說：「我覺得還好，過去大獎賽或大滿貫上的挫折，都促使我更想拿下勝利，唯一能做的就是不斷努力。」

籤表安排首要關鍵　楊勇緯拚就對了　

楊勇緯的奪牌之路首要關鍵就是籤表安排，依照種子序列，楊勇緯作為頭號種子，Giorgi Sardalashvili、日本永山竜樹等勁敵預計在籤表的另一區，意味四強才有機會碰到，他說：「不管怎樣上去就對了，比賽沒有一定，奧運就是人人有機會，但個個沒把握。」

今年5月世界柔道錦標賽60公斤級金牌戰，楊勇緯與喬治亞好手Giorgi Sardalashvili激戰到黃金得分制後落敗，雖然無緣摘下金牌，但銀牌已經刷新個人生涯最佳，同時也是締造台灣柔道隊史最佳成績。楊勇緯表示，這為他帶來了巨大的信心，「世錦賽落敗大家都覺得可惜，但我比任何人都渴望贏，距離奧運剩下一個多月時間，將要繼續進化自己。」

日本移訓找回初衷　鎖定中華隊奧運第一金

楊勇緯提到，法國的移地訓練讓他適應了不同的環境和摔法，對他的訓練幫助很大，達到出發前的目標。「做這些事情都是為了最後的奧運準備。」上個月前往日本的移地訓練，幫助他找回柔道的初衷。「像是回到2017年隻身前往日本移訓的心境，不是單純那種在意輸贏的感覺，而是在訓練中找到更好的自己。」

上一屆東京奧運楊勇緯為中華隊拿下第一面獎牌，今年他有機會再次成為第一人，「當然會想拿牌，但我想要的不只是獎牌，而是要金牌！」

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