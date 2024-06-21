國民黨藍鷹行動驚見納粹旗幟！王定宇批：無視背後慘絕人寰的屠殺
今（21日）院會將表決國會改革覆議案，場外青鳥行動支持者已經集結、國民黨也動員基層尬場，但國民黨「藍鷹行動」卻出現納粹旗幟，連同場支持者都勸說趕快收起來，「真的不適當。」綠委王定宇對此痛批，雖然台灣是民主國家，但也不能無視背後慘絕人寰的屠殺歷史。
記者莊蕙如／台北報導
國民黨發動「藍鷹行動」動員大批支持者到立法院外聚集，力挺國會改革案。國民黨今借青島東路、鎮江街到林森南路這段路權，現場卻驚現「納粹卐字旗幟」，連同場支持者都看不下去，紛紛勸說快收起來，也有藍營支持者表示，平常罵綠共納粹可以，可是拿著納粹旗幟在國際上真的不太適當。
民進黨立委王定宇對此批評，不管是什麼理由，那一支旗子代表的是種族滅絕，代表的是種族優越感要去屠殺另外一個種族，也代表違反人道的大屠殺。
王定宇直言，在國際上舉那個旗子是一種恥辱，在很多國家甚至是違法的。雖然台灣是民主國家，但也不能無視背後慘絕人寰的屠殺歷史。他表示，必須給予譴責。
王定宇透露，這樣愚蠢的行為也會引起國際的撻伐，稍早也遭到以色列駐台代表助發聲明撻伐。他說，集會遊行是台灣人民的權利，是民主社會的現象，但今天高舉這個旗子時，不分政黨都應該要給予強烈譴責，這個旗子確實不該出現在自由民主的台灣街頭上。