領一個包裹酬勞1000元 雄警超商巡簽查獲詐欺取簿手
「放在這邊要幹嘛」高雄市1名吳姓男子19日在高雄市三民區建國二路某超商內領取「他人提款卡」之包裹，適轄區警網巡簽，眼尖發現吳男形跡可疑隨即趨前盤查，吳男被警方舉動嚇到，心虛緊張不已又想強裝鎮定，最終自知紙包不住火，始主動交付隨身側背包，經查裡面內竟為他人存摺及提款卡，當場遭員警帶返偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局三民第一分局長明所員警於19日20時至22時巡簽於三民區建國二路某超商內，見吳男（50歲）形跡可疑，立即主動上前盤查時， 吳男起初見到員警於超商簽巡，先是假意消費並刻意將隨身包包放置桌上，未料此舉早引起員警注意，便上前盤查。
吳男起初辯稱他只是將包包拿來放在桌上，卻遭警秒打臉「放在這邊要幹嘛」，眼見逃不過員警法眼，始主動交付隨身側背包，經查發現裡面竟有2本他人的存摺及2張提款卡，吳男係依詐騙集團指示，至指定處所領取被害人寄存金融卡，再輾轉提供車手提領款項之用，領取一個包裹酬勞為新臺幣1,000元。全案訊後警方將吳男依詐欺、洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。
三民第一分局呼籲，近期詐騙手法層出不窮，對於投資標的應審慎考慮，千萬不要誤信來源不明的投資簡訊或是社團訊息。目前政府刻正推動修正「打詐4法」加重詐欺罪責，警方將持續打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全，不法之徒切莫心存僥倖以身試法。