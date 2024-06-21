51歲超人氣女星才發文「去表演了」！唱完回家遇追撞車禍身亡
51歲華裔女歌手李青青在馬來西亞擁有非常高的人氣，她除了有歌手身分之外，也身兼主持人、司儀等身分，經常在馬來西亞各地表演，累積了許多忠實鐵粉。沒想到，李青青近日才開心發文向粉絲報備行程，並曬出漂亮自拍照給粉絲送福利後，卻在昨（20）日凌晨傳出車禍身亡的消息，讓親友和粉絲們都感到錯愕不已。
記者洪生儒／綜合報導
李青青在馬來西亞是一位擁有高人氣的女歌手，在圈子裡耕耘多年，累積了大票忠實粉絲，而她跟老公也會一起接案做活動策劃的工作。不料，李青青在20日晚上完成表演後，獨自開車回家時在路上跟前車追撞，她撞向分隔島後，在車內當場喪命，享年51歲。
其實，在事發之前，李青青才開心發文跟粉絲報備行程：「出發去表演了！」並附上自己在車內比出臉頰愛心的自拍，如今卻傳出噩耗，讓大票粉絲跟親友們都感到相當錯愕與不捨。
隨後，家屬也透過李青青的臉書發文宣布她離世的消息，並表示：「各位親朋戚友，我們敬愛的媽媽已經去了極樂世界。各位親朋好友有認識的，可以過來看看她最後一面跟她說說話哦，謝謝。」粉絲與親友們都紛紛留言表示：「節哀」、「南無阿彌陀佛，希望你一路好走」、「真的是人生無常」、「才剛聽完你唱歌...也太突然了」、「我們會懷念你的」、「好好安息吧。」