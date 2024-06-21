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火星人Bruno Mars要來了！9／8高雄國家體育場開唱　門票這天開賣

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）9／8高雄國家體育場開唱，門票開賣資訊曝光。（圖／Bruno Mars臉書）
▲火星人布魯諾（Bruno Mars）9／8高雄國家體育場開唱，門票開賣資訊曝光。（圖／Bruno Mars臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

美國藍調天王火星人布魯諾（Bruno Mars）相隔6年宣布再度來台開唱，主辦方理想國（Live Nation Taiwan）今（21）表示，Bruno Mars 9月8日將前進高雄國家體育場（世運主場館），舉行《Bruno Mars Live in Kaohsiung》演唱會，6月28日上午10點門票全面啟售。

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Bruno Mars 2018年曾經到南港展覽館開唱，當時一票難求，時隔多年，Bruno Mars終於再次來到寶島，此次將前進港都，站上可以容納55000人的高雄國家體育場演出，而這也是他亞洲巡演的第一站。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）亞洲巡迴演唱會選定台灣為起跑站。（圖／Bruno Mars臉書）
▲火星人布魯諾（Bruno Mars）亞洲巡迴演唱會選定台灣高雄為起跑站。（圖／Bruno Mars臉書）
Bruno Mars在舞台擁有迷人氣質，音樂深情且令人陶醉，爆發力歌喉澈底駕馭各種曲風，從流行、節奏藍調、雷鬼、放克、迪斯可到搖滾，橫掃全球排行億萬雙耳都被征服，傳唱洗腦曲包括婚禮訂情曲〈Just the Way You Are〉、葛萊美獎「年度單曲」〈That’s What I Like〉、告示牌冠軍單曲〈Locked Out of Heaven〉、至今累積超過21億次收聽落淚情歌〈When I Was Your Man〉等等數不清的金曲。

《Bruno Mars Live in Kaohsiung》將於9月8日在高雄世運主場館上演，以「吞CD實力」聞名的Bruno Mars每次巡迴演出，門票總是一開賣隨即秒殺，就連超級盃中場秀都兩度指定邀請Bruno Mars登台演出，可見流行天王只要一開口就可以讓台下觀眾陷入瘋狂，9月一起南下港都一睹Bruno Mars無比巨大的LIVE能量，還有令人屏息的超凡魅力。

Live Nation Taiwan會員於6月27日早上10點至晚上11點59分可獨家搶先購票，6月28日早上10點起拓元售票系統全面開賣，限量VIP套票接續登場。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）9／8高雄國家體育場開唱。（圖／理想國臉書）
▲火星人布魯諾（Bruno Mars）9／8高雄國家體育場開唱。（圖／理想國臉書）

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