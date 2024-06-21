火星人Bruno Mars要來了！9／8高雄國家體育場開唱　門票這天開賣

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Bruno Mars在舞台擁有迷人氣質，音樂深情且令人陶醉，爆發力歌喉澈底駕馭各種曲風，從流行、節奏藍調、雷鬼、放克、迪斯可到搖滾，橫掃全球排行億萬雙耳都被征服，傳唱洗腦曲包括婚禮訂情曲〈Just the Way You Are〉、葛萊美獎「年度單曲」〈That’s What I Like〉、告示牌冠軍單曲〈Locked Out of Heaven〉、至今累積超過21億次收聽落淚情歌〈When I Was Your Man〉等等數不清的金曲。
《Bruno Mars Live in Kaohsiung》將於9月8日在高雄世運主場館上演，以「吞CD實力」聞名的Bruno Mars每次巡迴演出，門票總是一開賣隨即秒殺，就連超級盃中場秀都兩度指定邀請Bruno Mars登台演出，可見流行天王只要一開口就可以讓台下觀眾陷入瘋狂，9月一起南下港都一睹Bruno Mars無比巨大的LIVE能量，還有令人屏息的超凡魅力。
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