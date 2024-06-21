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達比修有超慷慨！自掏腰包請自家小聯盟球員吃飯　連對手也不例外

▲MLB聖地牙哥教士隊日籍強投達比修有，昨（20）日在高階1A投復健賽，賽後他則是展現出老大哥風範，自掏腰包請球員吃飯，就連對手也不例外。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB聖地牙哥教士隊日籍強投達比修有，昨（20）日在高階1A投復健賽，賽後他則是展現出老大哥風範，自掏腰包請球員吃飯，就連對手也不例外。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒聖地牙哥教士隊日籍強投達比修有，昨（20）日高階1A投復健賽，面對到釀酒人隊1A，但最終僅投3.1局就被敲出7支安打，狂失6分，教士1A終場則以3：8輸球。不過受到討論的不是達比修有在場上的表現，而是他在賽後展現老大哥風範，自掏腰包請球員吃飯，就連對手也不例外，也讓教士休息室經理Sam Lewis，賽後特別在社群上發文感謝達比修有

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達比修因左側腹股溝拉傷　進入15天傷病名單

達比修有先前5月30日先發出戰馬林魚，僅投3局失3分退場，6月2日則因左側腹股溝拉傷關係，進入到15天傷病名單，如今也還在小聯盟持續調整狀態，期盼等到傷勢痊癒再度回到大聯盟。

至於這場復健賽，達比修雖然表現不是太理想，僅投3.1局用了49球，被敲出7安，失掉6分，最快球速則來到153公里。達比修賽後受訪時則表示，「我的左側腹股溝現在沒有任何不適了，完全沒有異樣。」他還表示已準備好要重返大聯盟，「我離開比賽狀態已經有一段時間了，因此我正做好日常訓練，準備回到球場上競爭。」

自掏腰包請球員吃飯　達比修展現大將風範

此戰賽後達比修有也展現老大哥風範，特別自掏腰包叫了buffet到球場，提供這些球員用餐，甚至連對手也請。這些球員目前在1A體系，薪水其實並不高，許多人都是靠著簽約金過活，所以生活必須能省則省。

而事實上大聯盟明星球員在小聯盟出賽，賽後請全隊吃飯早已不是頭一遭，過去賽揚強投Max Scherzer因傷在小聯盟投復健賽時，也曾自掏腰包花7000元美金（約新台幣22.6萬）請隊友吃飯，餐點甚至還包括牛排、龍蝦等豪華食材。雖然這樣的金額對Scherzer而言可能不算什麼，但也確實讓人感到暖心。


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