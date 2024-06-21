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遭徐巧芯指控行徑詭異！洪申翰反嗆「一個睡袋可以被嚇成這樣？」

▲洪申翰今上午澄清，由於近期立法院有很多很緊繃的攻防，所以腰真的不好，就帶著睡袋放在自己座位。（圖／資料照片）
▲洪申翰今上午澄清，由於近期立法院有很多很緊繃的攻防，所以腰真的不好，就帶著睡袋放在自己座位。（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

立法院今（21）日進行國會改革覆議案表決。國民黨立委徐巧芯昨日指出，民進黨立委洪申翰帶著睡袋進入議場，質疑「難道是要把主席台當露營區？」對此洪申翰今上午澄清，由於近期立法院有很多很緊繃的攻防，所以腰真的不好，就帶著睡袋放在自己座位上，一點也沒興趣睡主席台，不像徐巧芯熱愛睡主席台，睡到四腳朝天。

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徐巧芯今日指出，她是全場第一個發現洪申翰很可疑的人，因為國民黨團昨天有交代，大概在下午4點前散會時，希望在院內委員可以進到議場中，確認主席宣布散會時民進黨有沒有其他動作，若有的話，國民黨也需要進行反制措施。

徐巧芯續指，洪申翰卻在這時突然出現，走向官員席，鬼鬼祟祟、偷偷摸摸，一直偷回頭看國民黨的人在不在，「我當時跟國民黨立委洪孟楷聊天，後來就指著洪申翰說他很可疑，是想幹嘛？」

徐巧芯強調，最後洪申翰被總務組的人發現「怎麼有委員在議場內並帶著睡袋？」通知被請出場後，洪申翰又說了兩個謊，第一次說他要去拿抽屜東西，但當時他在議場時有五到十分鐘的時間，都沒去拿，是等到大家都走了以後才做這件事。

徐巧芯指控，洪申翰說睡袋是拿來靠腰，但很多委員都有放靠枕，如果腰不舒服，他放一顆睡袋會比較舒服嗎？他身材魁武，放了睡袋還有地方坐嗎？如果很有效我們也要買，但他如果今天沒拿來靠腰，那不就證明他真的在「靠邀」，那個睡袋很明顯就是拿來睡覺的。

洪申翰也回應，因為最近在立法院裡面有很多很緊繃的攻防，所以腰真的不好，就帶著睡袋放在自己座位上，等等坐在裡面時可以靠腰，就拿這個進去然後順便把在議場內抽屜的徽章拿出來，不知道徐巧芯說的鬼鬼祟祟在哪，這是眾目睽睽，怎麼會是鬼鬼祟祟？只能說睡袋是無辜的，就是很普通的睡袋。

洪申翰表示，國民黨是一個胸懷大志、勵志反攻大陸的政黨，居然會被一個睡袋，就把「藍鳥」嚇成「驚弓之鳥」，也是非常奇怪，國民黨是否對覆議案表決沒信心，所以才這麼心虛，可能壓力很大，腦中容易出現幻覺，被普通睡袋嚇成這樣。

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