4年內5對YTR分手！這對還離婚　粉絲心碎：誰還相信愛情

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知名YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」5月宣布結束4年的感情，原本粉絲都以為是和平分手，沒想到超強日前卻拍片表示自己出軌女網紅「短髮女」石靜，讓劇情大反轉。Soya也透過影片解釋整件事的來龍去脈之外，也認愛新男友就是大馬YouTuber「湛導」陳一湛。
Soya透露，在分手之後自己一個禮拜就瘦了3公斤，心情也非常的不好，許多朋友都有陪伴著她，後來自己與認識5年的網友「湛導」陳一湛聯繫，兩人深聊了許多在感情上、內心的糾結，且是不間斷的交流，讓Soya在分手兩個月之後決定和湛導交往。
至於本來官宣和平分手，為何又會演變成現在的局面？「湛導」則解釋，起因是因為前一陣子與Soya交往之後，自己忍不住喜訊，於是在社群發上和Soya的合照，雖然有將照片用圖案擋住Soya的臉，但還是被網友發現，這也讓Soya被貼上「劈腿」的標籤，「湛導」也相當抱歉地說：「我是無意之間把Soya推到那個浪尖頭上。」
2.酷、菲歐娜
法國籍百萬YouTuber「酷」，因時常在頻道「酷的夢」推廣台灣文化而聞名，2017年來到台灣定居後因緣際會認識了馬來西亞女友菲歐娜，小倆口的甜蜜互動也自然吸引許多粉絲喜愛，沒想到2023年6月，菲歐娜卻在個人頻道證實分手一事，直言：「他發現我不是那個對的人。」
菲歐娜表示，兩人在交往過程中都有努力付出，只是酷卻發現她「不是那個對的人」，而她也很喜歡當時的自己，並不想改變，因此同意分手，而菲歐娜在台灣10年，看著酷從法國男孩慢慢變成知名的百萬YouTuber，也很替對方驕傲，真心祝福對方。
3.魏魏、臉
情侶網紅「臉與魏魏」之前在上海工作、讀書，常在頻道中介紹大陸旅遊和美食，沒想到2022年7月，兩人突然發布一支「這是一支我們也沒想過會拍的影片」，向粉絲宣布兩人分手。
男方臉指出，因為兩人對未來的想法不同，經過爭吵、衝突，互相了解後，認為分開是最好的選擇，魏魏則是對粉絲道歉，「辜負大家對我們的期待。」而原本的頻道則由臉繼續經營，改名「阿臉呷跨賣」，目前有11.8萬人訂閱，魏魏則另創頻道「魏魏魏什麼」，有3.92萬訂閱。
4.Emi、Chad
最令人震驚的莫過於這一對，香港著名健身KOL Emi Wong，和混血老公Chad在2020年結婚，兩人從交往時期就常同框拍攝問答、美食旅遊影片，沒想到卻在2023年5月宣布離婚，Emi在影片中解釋，曾經以為和Chad婚後的生活都會和之前一樣，踏上一條最理想的人生道路，交往、結婚、生子，就這樣一直過下去，不過她卻開始認為，這些東西不應該是「繼續交往」的理由，應該要認真過想過的生活，而不是活在害怕失去的恐懼。Emi2018年辭職以YouTuber為全職，主要拍攝健身、瑜珈，體態維持主題，頻道至今已有675萬位訂閱。
5.一隻阿圓、傑米鹿
YouTuber一隻阿圓和前男友傑米鹿在2020年分手，兩人都在自己的社群分享交往5年以來的摩擦和內心委屈，阿圓分享，雙方5年來都用盡全力在這段感情上，剛在一起的前2年，她因為害怕失去，努力追隨充滿光芒的男友，也一起到韓國讀書，後來她的知名度提升，米鹿若幫忙拍片剪片，她也會付對方薪水。
但花費和金錢觀開始不平衡，婚事也因為男方家人不贊同喊卡，她開始審思自己到底想要怎樣的感情，才毅然決然提出分開，這對也是讓許多粉絲驚訝，許多粉絲都以為他們會結婚，但感情的事，還是只有當事人知道，外界能給的就是更多的理解與支持。