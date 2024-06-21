台籍生畢典毆打中國教授 傳是「藍營高層子孫」？國民黨這樣說
中國上海復旦大學法學院19日舉行畢業典禮，沒想到卻有一名台灣籍夏姓男學生在台上揮拳毆打教授，導致教授的眼鏡及導師帽噴飛，夏姓學生則隨即跳下台走人；夏姓學生還曾在社群平台發布一篇「退學理由說明」，透露自己根本不想就讀復旦大學，一切都是為了父母的控制慾、虛榮心。消息曝光引起熱議，就有網友留言指稱，夏姓學生是國民黨高層的孫子，似乎在影射就是國民黨副主席夏立言。對此，國民黨澄清，與此畢業生毫無交集，請媒體與輿論誤刻意牽扯、混淆視聽。
政治中心／綜合報導
復旦大學法學院19日畢業典禮，正在舉行學位授予儀式時，夏姓學生按順序走到台上，竟脫序向授證的教授揮拳，導致教授的眼鏡及導師帽噴飛，夏姓學生則隨即跳下台走人。根據《中央社》報導，一名復旦法學院的老師證實，夏姓學生為台灣人，夏生自2019年就讀復旦大學法學院，並輔修生命科學學程。據悉，夏姓學生今年1月曾在社群平台發布一篇「退學理由說明」，文中不斷批判學校的交通、建設、制度等問題，還稱母親在上海人脈深厚。夏姓學生將復旦大學稱為「混蛋大學」，並透露自己根本不想就讀復旦大學，一切都是為了父母的控制慾、虛榮心。
消息曝光引起熱議，就有網友留言稱，這名學生其實大有來頭，是國民黨高層的孫子，不過也有人表示，這名學生疑似是國民黨高層的孫子或第二任妻子的兒子，種種流言似乎在影射國民黨副主席夏立言。對此，國民黨發言人楊智伃表示，譴責無端的牽扯與造謠，國民黨與此畢業生毫無交集，請媒體與輿論誤刻意牽扯、混淆視聽。據了解，夏立言兒子目前43歲，孫子也才2歲，不可能有個大學畢業、22歲的兒子或孫子。