《艾爾登法環》DLC上線！官方幽默提供「請假單」 連作者都休刊
首個大型DLC《艾爾登法環：黃金樹幽影》即於今（21）日登場，引起大批玩家摩拳擦掌，準備火速進入遊戲攻略。官方也知道大家的雀躍心情，不僅特地曬出製作好的請假單，供玩家們填寫申請「法環假」，就連原著漫畫作者都宣布暫停連載，要來支持即將上線的精彩作品。
記者賴禹妡／綜合報導
萬代南夢宮近日還在官方社群上，曬出替玩家精心製作的請假單，並寫道「褪色者啊，你的主人、導師和監督者們難道沒有見到米凱拉的光芒嗎？或許你可以用這張紙條向他們證明你在幽影之地的任務是多麼重要。」貼文曝光後，留言區立即引來大批玩家朝聖，甚至還有人真的填好假單，準備拿去向老闆請假。
《艾爾登法環》為近年來知名高難度動作RPG遊戲，玩家可以自由在遊戲間探索，克服各種遇到的難關，最終成為艾爾登之王。首個大型DLC《艾爾登法環：黃金樹幽影》即將在今日登場，也讓許多玩家期待不已。
《艾爾登法環：黃金樹之路》漫畫於2022年9月開始在ComicWalker上連載，作者為飛田二木壹（飛田ニキイチ）。漫畫主角為一名叫褪夫的褪色者，在交界地寧姆格福遇見謎之少女梅琳娜，並前往黃金樹的故事。
而飛田老師日前就在推特上宣布，原訂7月19日要上的新刊暫停連載，他相當期待遊戲上線並與玩家們在「幽影之地」見面，讓不少讀者見狀笑喊老師也去放「法環假」了。