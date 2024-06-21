預測民調血崩式崩盤！他警告：傅崐萁、黃國昌將在政治市場消失
立法院會今（21）日進行立法院職權修法覆議案表決，藍白陣營最終挾人數優勢下否決覆議案。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，會在最短時間內提出釋憲，並向國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌喊話，兩人一同操盤結果，會讓藍白民調血崩式崩盤，最後一定變成政治全額交割股、在政治市場消失。
記者陳佩君／台北報導
在覆議案未通過後，民進黨立法院黨團召開「捍衛憲法、保護人民，反擴權、要釋憲」記者會，柯建銘表示，對於覆議案結果，黨團用14個字形容，「不信公理喚不回，不容正義盡成灰」。
柯建銘批評，藍白站在民意、憲法的對立面，今天的行為好比走上「政治斷頭台」，這種歷史恥辱，必留下歷史的鞭屍，而從今天開始，民眾黨把白旗降下來，升上藍旗變成小藍，不要再欺騙小草與社會。
柯建銘直言，藍白合提的毀憲亂政、擴權濫權的國會改革方案，可以看出讓立法權一權獨大，剝奪行政、司法、監察權，「這不是違憲，什麼才是違憲」？藍白用假民主反民主，真擴權、真賣台，司馬昭之心路人皆知，國人可以共同譴責。
柯建銘也敬告傅崐萁、黃國昌，兩人操盤結果，會讓藍白民調血崩式崩盤，最後一定變成政治全額交割股，並在政治市場消失。他強調，相信台灣人民的智慧，民意會淹沒這兩個政黨，要告訴偉大的台灣人民，「我們沒有悲觀、放棄的權利，最後勝利一定屬於偉大的國家」。