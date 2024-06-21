峮峮被勸放下小鬼「找新對象」爆哭！曝真實心聲：愛有很多種形式
藝人小鬼（黃鴻升）在2020年9月時因主動脈剝離而猝逝，享年36歲，震撼整個演藝圈，許多藝人朋友和粉絲們都為此悲痛不已，遲遲無法忘懷。如今事情也過了將近4年，KID（林柏昇）近日也在節目中鼓勵小鬼的女友峮峮（吳函峮）可以勇敢的去尋找下一段戀情，繼續去過接下來的人生，峮峮聽了忍不住在鏡頭前爆哭表示：「我會努力，希望有一天希望我也可以很坦率。」掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
KID先前曾在節目上帶峮峮去拜月老廟，當時峮峮求到的籤詩中提到她的意中人走了，許多觀眾看了都覺得非常心疼。而節目近日又釋出新的片段，KID在節目裡提到小鬼離世之後，峮峮受到很大的打擊，不敢再談下一段戀情，KID認為事情已經過去了，峮峮要學會放下，「找出一個真正會照顧你的人，或是你願意去照顧的人，繼續過下半輩子的人生。」峮峮聽完則回應：「我會努力，希望有一天我也可以很坦率。」
事後，峮峮在節目中坦白自己聽到KID講的那些話，當下其實不太敢認真地去思考，她擔心自己只要太認真進入那個情緒，可能就會失控落淚，也很感謝身邊有很多貴人都很照顧她、幫助她、疼愛她。峮峮接著說：「我覺得很愛我的人其實很多，愛有很多種形式，也不是說一定要是男女之間的愛才叫愛，所以我覺得自己很幸福。」
而KID出外景時也被問到私下有沒有幫峮峮介紹新對象，他則表示彼此工作都很忙碌，並透露：「她其實蠻久沒有男朋友了，節目遇到才會關心一下，私下出去的機會很少，身邊也沒什麼男生可以介紹給她。」KID也希望大家不要給峮峮太多壓力，「感情的部分就讓她順其自然的發展吧。」