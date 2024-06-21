暑假安心玩　高雄機械遊樂設施全面安全檢查合格

高市府為了讓民眾暑假期間可以安心在機械遊樂設施場所遊玩，工務局除督促場所完成定期安全檢查及申報外，該局於今(113)年6月會同臺灣省機械技師公會、中華民國電機技師公會及土木技師公會技師執行全面安全檢查，檢查結果皆符合規定。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市列管計有義大遊樂世界、大魯閣賽道樂園、大立遊樂場、夢時代摩天輪、快樂100空中樂園、哈瑪星駁二線小火車等6處機械遊樂設施場所，遊樂園內各項機械遊樂設施皆於今年5月底前由專業技師檢查簽證並完成安全檢查及申報，並且在每項設施明顯處張貼機械遊樂設施安全檢查證明書。
工務局也於今年6月會同專業技師進行機械遊樂設施內部機電設備及機械構造兩部分檢查，運行結果皆為正常。並請業者加強日常維護作業，確保機械遊樂設施穩定運作；並且按照每項設施緊急避難措施標準作業流程，加強現場專業操作人員緊急避難操作流程訓練，以確保遊客享受機械設施的娛樂品質，也保障遊樂期間的安全。
工務局呼籲，遊客應遵照現場專業人員的操作指示及維持進出動線秩序，且注意自身安全，也提醒市民朋友前往人潮眾多的遊樂場所，要注意自身的健康。工務局也將不定期督導業者做好平日保養，以確保機械遊樂設施安全運轉，讓市民渡過安全又愉快的假期。