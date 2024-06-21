中職選秀6月28日登場！張育成領銜共178人參加　完整名單一次看

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本屆中職選拔會名單依守備位置分別為投手74名、捕手18名、一壘手7名、二壘手11名、三壘手14名、游擊手18名、外野手36名。今年的選拔會早已掀起熱烈討論，旅外好手的回歸、高中大物挑戰職棒、業餘寶藏等待挖掘，誰能衝擊首輪或是成為黑馬，著實讓人期待。
透過國手資歷報名的選手有4位，包括曾在日本職棒闖蕩，目前在全越運動棒球隊的野手吳念庭、去年選擇返台發展，今年與台鋼雄鷹隊簽下自行培訓選手合約的投手張奕、曾效力於亞利桑那響尾蛇小聯盟的旅美小將陳聖平、以及平鎮高中隊長許庭綸，打擊穩定、上壘率高、守備判斷能力佳，是評價很高的外野手。
今年有43位透過高中應屆畢業生身分的選手挑戰職棒， 畢業自穀保家商的外野手何品室融，高三後打擊提升，是具長程火力的選手、樂天桃猿宋嘉翔的弟弟宋柏翰，其優勢為身體素質佳且擊球率好。平鎮高中曾聖安在今年玉山盃榮獲最佳外野手獎，不僅具備腳程優勢，也是一位有長打實力的左打選手。
透過球團推薦參加選拔會的選手共50人，其中包括擁有大聯盟資歷，並在去年世界棒球經典賽一戰成名的「國防部長」張育成，平鎮高中打擊能力評價極高的張趙紘，不僅在去年U18世界盃拿下全壘打王、打點王，今年的玉山盃也獲頒最佳一壘手獎，優秀的潛力也被看好能獲得青睞。同樣在玉山盃有好表現的投手林易霆，畢業於台南海事，有不錯的均速，在玉山盃獲得最佳投手獎，今年投入選秀，力拚台南海事首位應屆畢業生成功加入中職的球員。
臺灣體大內野手邱郡，是味全龍外野手邱辰的弟弟，去年未獲球團青睞，今年再次投入選拔會，升上大四後守備表現逐漸穩定，打擊能力也有所進步，希望這次能追隨哥哥的腳步進到職棒舞台。中信兄弟王威晨的弟弟，國立體大外野手王威倫，經過調整後二次挑戰職棒，本身有腳程優勢，能力提升後期盼能被球團選中，與哥哥和爸爸王光輝同樣成為職棒球員。
台灣運彩長期支持中華職棒，以行動力挺中職各項活動，連續三年冠名中華職棒新人選拔會，年度盛會邀請大家一同支持2024年度台灣運彩新人球員選拔會。6月28日晚間6點30分在台中頂粵吉品舉行的選拔會，聯盟邀請所有的球迷朋友，透過緯來體育台、精采台、MOD精采台以及緯來體育台YouTube頻道和Twitch平台、CPBLTV準時收看選拔會直播，同步接收選拔會消息，看看今年有哪些選手能成功進入職棒舞台。
一年一度的新人球員選拔會，相信球迷也想親臨現場，今年聯盟同樣規劃限量30位入場席次，超限量VIP入場資格套組，每組2000元，內含2024 New Era聯名選秀帽一頂、選秀限定棒球一顆及入場資格一名，今天（21）晚上7點在中華職棒購物中心開賣，歡迎球迷朋友一起來到現場感受緊張刺激的選秀氛圍。
2024台灣運彩中華職棒新人球員選拔會名單
投手（74人）
張奕 伍立辰 髙塩將樹 方冠華 王宇翔、王韻翔 朱宏樺 朱柏翰 李柏毓 李致霖、李軍 林佾葳 林柏甫 邱冠傑 洪晨勛
張宥謙 陳勇志 黃英奇 陽崧儒 賴威誠 、 顏承恩 王彥恩 吳承翰 林易霆 林展樟、邱志鵬 陳定均 陳冠穎 陳品宏 陳英睿
陳鐿中 游竣䒴 黃子豪 楊尊凱 劉亦智、蔣鎮宇 盧冠宇 薛毓達 謝義城 方郁淮、方國瀚 王泓勛 石梓霖 何宗旂 吳冠儒
宋昌宸 宋明憲 李家明 李聖韓 李灝昇、林孟佶 林哲佑 林睿杰 施冠宇 高秉洋、高偉智 郭睿鏞 陳子傑 陳政貴 陳柏安
陳重光 陳原維 陳慎 陳聖凱 陽任楷、黃翰克 劉家維 歐承韋 鄧朝駿 鄭又維、蕭志文 鍾允華 魏宏羽 藤木琉悠
捕手（18人）
呂承諺 李安家 柯宏諭 黃贊維 劉宇翔 劉曜豪 潘思佑 呂東翰 陳九登 鄭家均 盧柏華 古定昊 林承緯 邱亭堯 胡英智 張育誠 黃炫豪 廖元宏
一壘手（7人）
宋柏翰 楊勝允 徐紹予 陳維祥 王鐘瑜 古子恩 陳昱誠
二壘手（11人）
何奕達 王浩然 全紹凱 沈忠興 林逸翔、邱郡 許賀捷 王浩藍 王璿凱 徐翊瑋、翁耀宗
三壘手（14人）
吳念庭 許子謙 吳寬軒 松祈恩 范育銓、張家豪 張趙紘 黃霆杉 嚴子翔 林俊恩、凃昱豪 張杰倫 黃冠倫 黃裕閔
游擊手（18人）
陳聖平 李秉澤 林浩震 邱乙正 胡翔、游承勳 黃騰威 机崇宇 張育成 曾冠傑、曾昱磬 楊閔貽 石宇洋 吳嘉峻 李青隆
洪知佑 烏凱恩 黃聖凱
外野手（36人）
許庭綸 何品室融 呂泳鋐 馬承恩 許博閎、曾聖安 陽黃柏憲 蔡承晉 王威倫 全哲倫 吳政霖 施季定華 胡振利 楊正宇 潘瑋祥
鄭昭誠 盧奕呈 簡子寬 王思瑋 王顥澤、田承恩 吳念哲 林煌尹 邱振偉 金本航河、洪焄翔 竑瑋拿告 高允謙 曾宇慶 温子賢
楊振銓 盧彥祖 戴昊恩 鍾少華 豐島顯、羅允序
※ 中華職棒新人球員選拔會名單由中華職棒競技組提供。