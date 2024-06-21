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休息是為走更長遠的路？權值股熄火　台股跌152點、日K連8紅

▲台北股市前幾日屢創新高，今（21）日迎來漲多拉回賣壓，終場下跌152.71點或0.65%，收在23253.39點，日K由黑轉紅，呈現連8紅。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市前幾日屢創新高，今（21）日迎來漲多拉回賣壓，終場下跌152.71點或0.65%，收在23253.39點，日K由黑轉紅，呈現連8紅。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市前幾日屢創新高，今（21）日迎來漲多拉回賣壓，開盤下跌212.2點、來到23193.9點，在權值股齊跌之下，最低一度來到23151.15點，不過在零星族群點火之下跌幅收斂，終場下跌152.71點或0.65%，收在23253.39點，日K由黑轉紅，呈現連8紅，成交量也放大到6281.29億元。今日台股收週線，本週上漲748.67點或3.33%，週K呈現連3紅。

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大盤遇壓下跌，中小型股也難逃賣壓，不過櫃買指數一度翻紅，但也只是曇花一現，終場下跌1.01點或0.37%，來到270.76點。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、新光金、鴻海、陽明；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯發科、陽明。

資金還是有在電子股聚集，成交比重維持在6成、來到67.2%，不過權值股倒一片。權王台積電開盤下跌20元、來到961元，最低則是來到960元，終場下跌11元或1.12%、來到970元，拖累大盤指數就有83點；而鴻海開在盤下後、一度成功翻紅，不過隨後在賣單調節下，終場下跌5.5元或2.53%，來到212元，拖累大盤指數就有21點；聯發科終場下跌10元或0.67%，來到1490元，拖累大盤指數就有4點；廣達則是下跌10.5元或3.18%，來到319.5元，拖累大盤指數就有12點。總計權值四哥拖累大盤指數就有120點，就占了今日跌點的79%。

除了權值股在壓盤，前幾天表現強勁的個股今日也走低，其中電腦週邊族群相對較重，類股指數下跌1.５7%，迎廣、緯穎下跌逾5%，威盛下跌逾4%，雙鴻、世芯-KY、廣達、嘉澤下跌逾3%，凌華、精誠、所羅門下跌逾2%。

半導體股也是賣壓重心之一，類股指數下跌1%，弘塑下跌逾8%，力成、威盛下跌逾4%，力旺、世芯-KY、世界先進下跌逾3%，辛耘、精材下跌逾2%。

非電族群由營建股領跌，類股指數下跌1.69%位居跌幅亞軍，華固下跌逾7%，冠德、遠雄、潤弘、國產、隆大下跌逾3%，京城、欣巴巴、新美齊、永信建下跌逾2%。

不過還是有族群逆勢撐盤，首先是面板股，CoWoS產能供不應求，同樣是先進封裝的面板級扇出型封裝有望成為紓解AI晶片供應的利器。最新傳出台積電也要切入面板級扇出型封裝（FOPLP），由於先前板大廠群創就表示，已經備妥面板級扇出型封裝能量，今年就可量產，因此帶動今日股價表現強勁，帶量攻上漲停價15.6元，成交量高達58.6萬張。其他面板股也有表現，彩晶上漲逾4%，友達上漲逾3%。

而面板股的熱度也擴散到光電族群，瑞軒上漲逾6%，元晶、聯合再生上漲逾3%，達興材料上漲逾2%，玉晶光、一詮、中環上漲逾2%。

此外，綠能環保股也有表現，類股指數上漲逾2.4%，位居今日漲幅排行冠軍，主要是因為總統賴清德宣布，要成立「國家氣候變遷對策委員會」，核三延役及第四天然氣接收站改建等等能源議題都可以溝通，再加上近日頻傳跳電，再度讓缺電、能源議題成為焦點。激勵相關概念股跟著走強，雲豹能源表現最強，前天才剛剛從創新板轉上市，今日再度連續第二日攻上漲停、來到167.5元，泓德能源-創上漲逾6%，上緯投控、佳龍上漲超過3%。

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