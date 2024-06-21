休息是為走更長遠的路？權值股熄火　台股跌152點、日K連8紅

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資金還是有在電子股聚集，成交比重維持在6成、來到67.2%，不過權值股倒一片。權王台積電開盤下跌20元、來到961元，最低則是來到960元，終場下跌11元或1.12%、來到970元，拖累大盤指數就有83點；而鴻海開在盤下後、一度成功翻紅，不過隨後在賣單調節下，終場下跌5.5元或2.53%，來到212元，拖累大盤指數就有21點；聯發科終場下跌10元或0.67%，來到1490元，拖累大盤指數就有4點；廣達則是下跌10.5元或3.18%，來到319.5元，拖累大盤指數就有12點。總計權值四哥拖累大盤指數就有120點，就占了今日跌點的79%。
除了權值股在壓盤，前幾天表現強勁的個股今日也走低，其中電腦週邊族群相對較重，類股指數下跌1.５7%，迎廣、緯穎下跌逾5%，威盛下跌逾4%，雙鴻、世芯-KY、廣達、嘉澤下跌逾3%，凌華、精誠、所羅門下跌逾2%。
半導體股也是賣壓重心之一，類股指數下跌1%，弘塑下跌逾8%，力成、威盛下跌逾4%，力旺、世芯-KY、世界先進下跌逾3%，辛耘、精材下跌逾2%。
非電族群由營建股領跌，類股指數下跌1.69%位居跌幅亞軍，華固下跌逾7%，冠德、遠雄、潤弘、國產、隆大下跌逾3%，京城、欣巴巴、新美齊、永信建下跌逾2%。
不過還是有族群逆勢撐盤，首先是面板股，CoWoS產能供不應求，同樣是先進封裝的面板級扇出型封裝有望成為紓解AI晶片供應的利器。最新傳出台積電也要切入面板級扇出型封裝（FOPLP），由於先前板大廠群創就表示，已經備妥面板級扇出型封裝能量，今年就可量產，因此帶動今日股價表現強勁，帶量攻上漲停價15.6元，成交量高達58.6萬張。其他面板股也有表現，彩晶上漲逾4%，友達上漲逾3%。
而面板股的熱度也擴散到光電族群，瑞軒上漲逾6%，元晶、聯合再生上漲逾3%，達興材料上漲逾2%，玉晶光、一詮、中環上漲逾2%。
此外，綠能環保股也有表現，類股指數上漲逾2.4%，位居今日漲幅排行冠軍，主要是因為總統賴清德宣布，要成立「國家氣候變遷對策委員會」，核三延役及第四天然氣接收站改建等等能源議題都可以溝通，再加上近日頻傳跳電，再度讓缺電、能源議題成為焦點。激勵相關概念股跟著走強，雲豹能源表現最強，前天才剛剛從創新板轉上市，今日再度連續第二日攻上漲停、來到167.5元，泓德能源-創上漲逾6%，上緯投控、佳龍上漲超過3%。