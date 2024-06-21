電價調漲可望節省成本500多億！台電曝今年財務狀況：拚損益兩平
台電公司今（21）日召開股東會，台電發言人蔡志孟會後受訪被問到台電今年的財務狀況，對此他表示，如果今年都沒有調整電價的話，預計會虧損2124億，不過今年調整後，收入會有600多億，若加上行政院預期能撥補的1000億，大概虧500多億，而近期燃料有降價，整體來說「今年可望節省成本500多億，台電力拼看今年達到損益兩平」。
記者林莞茜／綜合報導
台電2023年稅後淨損1,999億元，累計虧損至112年底為3826億元。蔡志孟指出，台電電價沒有十足反映成本，不管是去年還前年都依樣，在民生用電部分電價少收，補貼了800多億，對產業也沒有調足，少收300多億「一年光是補助民生、產業、沒有調足的，都超過1000多億」。
蔡志孟說「政府給台電預算的撥補，不是補給台電，是在補給全民」，因為實際上全民電費確實都受到台電減收的影響，不過對於電價的調整，都是必須要回歸到電價審議委員會去決定。
根據2024上半年電價審議會決議，今（2024）年4月1日開始，民生用電及產業用電調漲，平均上漲11%。其中，在民生用電方面，用電量700度以下者，電價調漲3到5%，共約1250萬戶、占比93%，試算每月電費增加不到新台幣20元，約為2顆超商茶葉蛋；產業用電方面，年用電量未達5億度的「一般產業」，電價調幅均不高於14%。