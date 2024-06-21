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不斷更新／雷聲響不停！新北、台北大雷雨警報　新店時雨量57毫米

▲大台北地區雷聲狂響！截至15時25分，過去1小時內閃電資料分佈情況。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲大台北地區雷聲狂響！截至15時25分，過去1小時內閃電資料分佈情況。（圖／翻攝自中央氣象署）

記者鍾怡婷/綜合報導

（更新時間15:56）午後新店區雷聲大響，截至今日下午3時為止，新北新店區時雨量57毫米，達到大雨等級。中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，新北市、台北市大雷雨將持續至15時45分，新北市山區包括新店區、烏來區、石碇區發災告警，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

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⚠️大雷雨警戒範圍

🟡臺中市、南投縣，持續時間至16時45分

📍臺中市：太平區
📍南投縣：埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、國姓鄉

🟡臺北市、新北市，持續時間至15時45分

📍臺北市：松山區、大安區、中正區、萬華區、大同區、中山區、文山區、南港區、內湖區、士林區、信義區

📍新北市：新店區、石碇區、深坑區、板橋區、中和區、土城區、汐止區、永和區

🟡新北市，持續時間至15時15分

📍新北市：烏來區、三峽區

🟡山區暴雨

📍新北市：烏來區、新店區（持續時間至16時10分）
📍新北市石碇區（持續時間至16時40分）

【今日時雨量排行（截至15:00）】

新北市新店區：時雨量57毫米
桃園市復興區：時雨量42.5毫米
台北市大安區：時雨量41.5毫米

▲午後新店區雷聲大響，截至今日下午3時為止，新北新店區時雨量57毫米，達到大雨等級。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲午後新店區雷聲大響，截至今日下午3時為止，新北新店區時雨量57毫米，達到大雨等級。（圖／翻攝自中央氣象署）
今天（21日）太平洋高壓勢力影響，臺灣附近吹較弱的南南東風，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，迎風面東南部地區及恆春半島偶爾有零星雨，而清晨至上午因海陸風輻合，中南部沿海地區也有零星降雨的機會，不過降雨範圍小、也很短暫。

午後因熱力作用，主要在各山區降雨較明顯，容易有局部大雨勢發生，而中部、大臺北及宜、花平地局部也有短暫降雨的機會，下午外出建議還是要攜帶雨具備用。

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