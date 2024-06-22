7-11宣布凌晨關燈！半夜3點至6點「招牌黑漆漆」 1500家門市響應
炎熱夏季為用電的高峰期，7-11從營運出發攜手減碳，發揮通路影響力，即日起「7-ELEVEN門市招牌燈」將於凌晨3至6點限時關燈，第一波預計有1500家門市加入，估一年將節省逾96萬度電、減少約474,981公斤公斤的碳排量，相當於3,166棵樹木一年的固碳量。
記者鍾怡婷/綜合報導
據台灣電力公司資料顯示，2023年全台6月至9月的平均民生用電量較其他月份多出20%，7-11即起於凌晨3至6點實施關燈政策，共計有1500家門市招牌關燈，預估一年將節省逾96萬度電、減少約474,981公斤公斤的碳排量，相當於3,166棵樹木一年的固碳量。
統一超商近年從門市設備到商品服務均緊扣「地球永續、你我日常」的永續理念，已連續三年參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球一小時」，今年更成為在地零售業首度取得地球一小時國際團隊的官方授權台灣主辦方之一，號召在地7-ELEVEN門市、關係企業、供應商夥伴、公益團體和政府機關等逾440個企業品牌，於「世界關燈日」當天關燈一小時，共超過1萬個據點一起關燈響應，為在地零售業最大規模的節能環保行動，刷新節電紀錄。
此外，MUJI無印良品宣布攜手全台唯一獲得低碳認證的電子票券商「Edenred｣首度推出電子票券「即享券」服務，相較於傳統的實體禮品和紙本票券，電子票券有效降低資源的消耗，顧客可透過等同現金的「即享券｣在指定的MUJI無印良品門市選購生活用品，也可作為贈禮送給親友，表達日常的問候與關心。
過去在企業贈禮的市場上，主要是以實體禮品或禮券為主，未來使用「即享券｣既可減少單一選品的煩惱，也能方便收到「即享券｣的顧客購入自身所需物品，同時實踐永續減碳行動，依據MUJI無印良品的估算，每年有望省下數以萬計的紙本票券，相當於減少逾10萬公斤的二氧化碳排放。