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一支廣告驚見張善為、周幼婷和馬國畢！台詞轟動全台　25年忘不掉

▲周幼婷（右圖）、張善為（左圖）和馬國畢25年前演出電信廣告，一句「這個月沒來」成為經典台詞。（圖／張哲生臉書）
▲周幼婷（右圖）、張善為（左圖）和馬國畢25年前演出電信廣告，一句「這個月沒來」成為經典台詞。（圖／張哲生臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

前電信公司和信（後與遠傳電信合併）90年代推出大哥大儲值卡，為此拍攝一系列「輕鬆打」宣傳廣告，邀請當紅明星以情境劇的方式帶出產品介紹，近日網友翻出其中一支「沒來篇」，女主角告知「這個月沒來，下個月也不會來」，另一半聽完在捷運上昏倒，不斷重複的「這個月沒來」台詞成為那時的流行語，有人笑說：「當年都用這招騙男友！」

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作家張哲生在粉專分享1999年和信電信推出的「輕鬆打，沒來篇」廣告，當年22歲的周幼婷打電話給飾演上班族男友的張善為，正在擠捷運的張善為接起來電，聽到女友通知：「我跟你說喔！這個月沒來耶！」他驚訝回：「（月經）這個月沒來？不會吧？」女生又說：「下個月也不會來了！以後也都不會來了！」

▲周幼婷（左圖）、張善為（右圖中）、馬國畢（右圖左一）演出「輕鬆打，沒來篇」電信廣告。（圖／張哲生臉書）
▲周幼婷（左圖）、張善為（右圖中）、馬國畢（右圖左一）演出「輕鬆打，沒來篇」電信廣告。（圖／張哲生臉書）
張善為聽完雙眼上吊當場暈過去，前方馬國畢飾演的乘客接過大哥大說：「喂！他昏倒了欸！」接著開始介紹大哥大儲值卡，「永遠都不用繳月租費喔！以後每個月的帳單也都不會來了！啊不是那個不會來喔！」最後還有一位阿嬤拿著儲值卡大笑說：「偶每個月攏嘛不會來！」

張哲生回想：「一轉眼已經是25年前的廣告了！當時台北捷運才邁入第3個年頭，我也剛辦和信的門號不久，用的是廣告中的易利信孔雀機，好多回憶啊...」

大批網友陷入回憶殺，「阿嬤沒有要人起來坐博愛座」、「以前的廣告比較好看」、「當年這個廣告超轟動，身邊朋友都用這招騙男友」、「廣告片尾阿嬤豪邁的笑聲及表情很自然」、「對這個廣告哏有印象」、「超經典！」還有人關心罹病導致下半身癱瘓、離開藝界11年的張善為，「好懷念張善為！不知他現在病情如何」、「祝福張善為早日康復！」

▲馬國畢（左圖）和片尾的阿嬤表演畫龍點睛。（圖／張哲生臉書）
▲馬國畢（左圖）和片尾的阿嬤表演，替整支廣告畫龍點睛，增色不少。（圖／張哲生臉書）

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