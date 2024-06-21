抵「嘉」看戰機！F-16大秀性能 嘉義空軍基地8月10日開放參觀
113年空軍營區開放活動將於8月10日在空軍嘉義基地盛大登場。嘉義基地是空軍F-16戰機兩大基地之一，駐防嘉義基地的空軍第4聯隊將安排F-16V戰機飛行性能展示、編隊衝場，以及雷虎特技小組的特技飛行表演等，向國人展現空軍的建軍備戰成果。
文/呂炯昌
空軍司令部昨日正式公開宣布嘉義基地開放日期與活動項目，實施日期為8月10日上午9時起至下午4時止。活動項目包括雷虎小組特技表 演、各型主力戰機性能展示、F-16V型機編隊衝場、三軍儀隊暨三軍軍樂隊、地面靜態裝備陳展、園遊會等活動。
空軍同時公布民眾前往該注意的事項，特別是自行駕車前往的部分。空軍指出，由於嘉義基地內北段停車場空間有限，欲開車進入基地的民眾，上午7時至12時採「高乘載（3位含以上）預約制」，須提前至網頁申請車位（預約網址將於7 月20日開放登記），限量約1500個車位，而活動當日12時之後，停車區開放現場排隊進入，建議民眾多搭乘免費接駁車往返。
空軍F-16戰機以嘉義基地第4聯隊與花蓮基地第5聯隊為主要駐地，空軍嘉義基地上次舉辦營區開放於2018年，吸引超過上萬民眾進入營區參觀。