華碩與國衛院簽署生醫大數據研發、應用　打造台版「劍橋一號」　

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華碩此次與國衛院簽署的「醫療資訊科技暨生醫大數據研發與運用」合作意象書，是雙方以醫療大數據運用為發展核心，朝向PPP公私夥伴關係模式推動更進一步合作的起點，透過協作模式發揮雙方優勢。並結合在精準醫療與智慧醫療領域的能量，加速推動醫療資訊科技及生醫大數據研發與運用，為台灣生醫數據奠定基石，開創台灣醫療資訊科技產業無限可能性。
華碩董事長施崇棠表示，隨著AI 2.0時代快速到來，台灣在AI有了不同以往的國際競爭力與能見度，AI也帶來進一步整合台灣優勢與生醫資源機會，現在正是發展醫療產業時機。華碩與國衛院簽署PPP合作後，雙方在AI算力、真實世界數據與次世代醫療系統等面向，推動緊密合作，連結國際藥廠與生技產業，以實際行動發展如英國「斂橋一號」 的生醫大數據生態，進而達到華碩AI新時代發展願景。
華碩營運長暨台智雲董事長謝明傑指出，透過此次合作，將醫療大數據整合在同一平台上，經過AI應用，以利於對癌症、各種慢性病治療，與精準醫療的推展。至於雙方合作進程則預計8月間會有更明確方向，未來也會配合衛福部醫衛新南向政策，或會將成功經驗複製到海外市場。
華碩目前已將智慧醫療相關應用導入台灣醫療機構，華碩智慧雲端軟體中心產品管理部資深產品協理黃國豪表示，xHIS目前已經導入兩家，相關應用則已導入超過20家機構，並已經鎖定300家醫療單位，將積極接觸。