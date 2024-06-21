2月嬰得梅毒！父母均陽性　醫研判「這時間」感染

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值得注意的是，疾管署提到，女性感染人數雖相對較少，但增加幅度卻明顯高於男性(女性梅毒2023年1862人，較2022年1535人，上升21%；女性淋病2023年891人，較2022年828人，增加8%)。另我國近年每年約1至2名先天性梅毒確診個案，未有增加趨勢，有賴我國防治政策包括孕婦定期產檢梅毒、早期發現早期治療及疑似個案追蹤通報等執行措施與民眾的配合。
疾管署說明，梅毒和淋病都是經由皮膚、黏膜和血液傳染之性傳染病。梅毒常見症狀包括無痛性潰瘍與硬性下疳、皮疹等，若未接受適當治療，晚期則會出現「梅毒腫」、「心臟血管性梅毒」或「神經性梅毒」。孕婦感染梅毒如未接受適當治療，梅毒可透過胎盤垂直傳播給胎兒，導致胎兒死亡或先天性梅毒等不良結果；淋病常見症狀包括尿道化膿，排尿有刺痛或灼熱感，女性感染後大多症狀不明顯，因此常被忽略，若沒有及時接受治療，不論男性或女性，都可能造成不孕；也可能導致泌尿生殖系統外的感染，如：直腸、咽喉部的感染、淋菌性結膜炎等。
疾管署呼籲，梅毒及淋病雖屬可治癒之疾病，但是無法終身免疫，只要有不安全的性行為，不論是陰道交或口、肛交等，都有可能感染性傳染病，由於性傳染病症狀不一定明顯，預防性傳染病最重要的是做好預防措施，包括：全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液、有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療；孕婦須定期產前檢查，及早發現及早治療，降低感染先天性梅毒風險；一旦確診，務必提醒配偶或性伴侶也接受篩檢及治療，避免乒乓感染(意指像打乒乓球一樣來回重複感染)，多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。
疾管署再次提醒，為了自己及親密伴侶，甚至下一代著想，如果出現疑似症狀或懷疑自己感染性傳染病，請立即至泌尿科、皮膚科、婦產科或家醫科等科別就醫，以及早治療。亦可參考疾病管制署全球資訊網「性健康友善門診一覽表」尋求相關衛教諮詢與醫療服務。