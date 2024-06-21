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2月嬰得梅毒！父母均陽性　醫研判「這時間」感染

▲疾管署今（21）日表示國內確診1例先天性梅毒確定病例，為2個月大嬰兒。（圖／NOWnews攝影中心）
▲疾管署今（21）日表示國內確診1例先天性梅毒確定病例，為2個月大嬰兒。（圖／NOWnews攝影中心）

記者許若茵／台北報導

疾管署今（21）日表示國內確診1例先天性梅毒確定病例，為2個月大嬰兒，於今年6月上旬因發燒至40度就醫，就醫時因有皮膚紅疹、色素沉著及長骨出現骨質異常症狀，醫師通報為疑似先天性梅毒，後經檢驗確診先天性梅毒；醫生進一步對案父及案母抽血檢驗梅毒均為陽性，一家3口一起接受治療中。案母雖於孕期第12週、第32週定期做產檢，梅毒檢驗結果皆為陰性，推測是懷孕32週後至生產前的不安全性行為因而感染梅毒所致。

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疾管署指出，國際間近年梅毒及淋病疫情呈現上升趨勢，且新生兒先天性梅毒數亦也上升，以美國為例，2022年先天性梅毒病例增加超過3700例，較前一年上升755%。依疾管署監測資料顯示，我國去(2023)年新增確診通報梅毒感染人數計9941人、淋病8257人，「不安全性行為」是主要感染原因。與前(2022)年相比，梅毒上升2%、淋病上升3%；依年齡層分析，15-24歲族群梅毒、淋病增幅最為明顯(梅毒2023年1480人，較2022年1239人，上升19%；淋病2023年2783人，較2022年2594人，上升7%)。

值得注意的是，疾管署提到，女性感染人數雖相對較少，但增加幅度卻明顯高於男性(女性梅毒2023年1862人，較2022年1535人，上升21%；女性淋病2023年891人，較2022年828人，增加8%)。另我國近年每年約1至2名先天性梅毒確診個案，未有增加趨勢，有賴我國防治政策包括孕婦定期產檢梅毒、早期發現早期治療及疑似個案追蹤通報等執行措施與民眾的配合。

疾管署說明，梅毒和淋病都是經由皮膚、黏膜和血液傳染之性傳染病。梅毒常見症狀包括無痛性潰瘍與硬性下疳、皮疹等，若未接受適當治療，晚期則會出現「梅毒腫」、「心臟血管性梅毒」或「神經性梅毒」。孕婦感染梅毒如未接受適當治療，梅毒可透過胎盤垂直傳播給胎兒，導致胎兒死亡或先天性梅毒等不良結果；淋病常見症狀包括尿道化膿，排尿有刺痛或灼熱感，女性感染後大多症狀不明顯，因此常被忽略，若沒有及時接受治療，不論男性或女性，都可能造成不孕；也可能導致泌尿生殖系統外的感染，如：直腸、咽喉部的感染、淋菌性結膜炎等。

疾管署呼籲，梅毒及淋病雖屬可治癒之疾病，但是無法終身免疫，只要有不安全的性行為，不論是陰道交或口、肛交等，都有可能感染性傳染病，由於性傳染病症狀不一定明顯，預防性傳染病最重要的是做好預防措施，包括：全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液、有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療；孕婦須定期產前檢查，及早發現及早治療，降低感染先天性梅毒風險；一旦確診，務必提醒配偶或性伴侶也接受篩檢及治療，避免乒乓感染(意指像打乒乓球一樣來回重複感染)，多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。

疾管署再次提醒，為了自己及親密伴侶，甚至下一代著想，如果出現疑似症狀或懷疑自己感染性傳染病，請立即至泌尿科、皮膚科、婦產科或家醫科等科別就醫，以及早治療。亦可參考疾病管制署全球資訊網「性健康友善門診一覽表」尋求相關衛教諮詢與醫療服務。

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