谷關必嚐滋味　盧秀燕化身「掃貨女王」大啖冰棒

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和平專案第二天，盧秀燕表示，高中就參加救國團造訪中橫，18歲就跟這裡結下不解之緣。和平地區這裡有可愛的地名，分別有「天冷」、「裡冷」、「中冷」、「白冷」等，今來到白冷，除了可參觀附近的水壩、電力文物館，一旁還有蝴蝶生態園區，因種植馬纓丹，引來蝶群翩翩，是天然的網美打卡區，著名的白冷冰棒也近在咫尺，附近還有知名必買的白冷肉包。盧秀燕隨興設計出，「白冷旅遊套裝行程」，即是希望讓遊客暢遊谷關。
盧秀燕笑稱，今適逢夏至，電力文物館旁即販售多元口味的白冷冰棒，她看著琳瑯滿目的冰棒笑說，台中市樹是五葉松，五葉松口味最獨特，全國獨有，她強力推薦；這裡的冰棒真材實料，用料天然簡單，好吃又不會發胖，讓她有選擇障礙，忍不住想多吃兩枝；隨後也前往白冷肉包店，大推「白冷肉包，谷關必吃！」。
今由於天氣炎熱，並時值中午，盧秀燕體恤白冷國小學生在炎夏中上課，化身「掃貨女王」購買冰棒及白冷肉包跟小朋友分享。她表示，白冷國小學生僅29位，但在師長們的悉心教導下表現優異，感謝學校的教職員、市府團隊和在地民代的用心照料。山中豔陽高照，市長與師生們圍坐穿堂逐一合影、大啖冰棒和肉包，眾人互動熱絡，現場歡笑聲不斷。
白冷國小學生今特別以四首泰雅傳統歌謠自編曲及英語教學、提琴才藝課程成果展熱情歡迎盧市長。白冷國小在少子化的衝擊下，學生人數驟減，但秉持「一個都不能少，每個都是寶」的理念辦學，現任校長張玲娟大力推動泰雅母語說唱、英語教學及藝術教育，積極鼓勵孩子參加每一場比賽。
張玲娟表示，偏鄉小學也要給孩子們發光的舞台，今年度台中市國小英語歌唱比賽，她帶著全校學生參加比賽，獲丙組第二名佳績。
教育局指出，市府112年度補助白冷國小既有風雨走廊修繕與部分連鎖磚更新工程，解決雨天學生上體育課場域漏水問題。此外，今年度也補助該校跑道與戶外球場整建工程，盼透過努力推動，打造優質的校園環境。
台電大甲溪發電廠表示，白冷大甲溪電力文物館於107年啟用，展示各廠建廠時期歷史資料及珍貴照片、文物，使大眾更暸解大甲溪發電廠的沿革，不僅僅肩負供電之責，更將扛起保存歷史發電文化資產並予以傳承的重任。