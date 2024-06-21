普契尼百年顛峰之作！歌劇《托斯卡》6/28登衛武營

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今年歌劇邀請到曾多次被德國《Opernwelt》雜誌提名為「年度導演」和「年度設計師」，並指導過近80部歌劇、戲劇作品的國際知名德國導演，同時也是傑出舞台服裝設計師的辛里希·霍斯科特（Hinrich Horstkotte)擔任導演及服裝設計。
並邀請到曾被北美最大發行量古典音樂雜誌《歌劇新聞 Opera News》評譽擁有美妙的聲音的美國女高音-蘿拉·魏德(Laura Wilde)擔任托斯卡這個最重要的角色；資歷最受矚目、曾於喬治·倫敦歌手基金會大賽中獲得一等獎的美國歌劇男高音-史蒂芬·科斯特洛（Stephen Costello）擔任男主角卡瓦拉多西；美國知名男中音-阿雷西．波達諾夫（Aleksey Bogdanov）則擔任反派-斯卡皮亞，這也是他第九次飾演該角色；此外還有全日本演奏家協會歌劇詠嘆調大賽首獎男低音-羅俊穎、台灣知名傑出男中音-趙方豪、男高音-張殷齊、男中音-溫穎傑以及微行星聲樂藝術工房、世紀合唱團等國內外優秀聲樂家同台演出。
《托斯卡》雖然是一部愛情的悲劇，但普契尼卻為其寫出了許多情意纏綿、音樂優美的詠歎調與重唱，包含最著名的抒情詠嘆調，如：為了藝術為了愛( Vissi darte, vissi damore）和今夜星光燦爛(E lucevan le stelle）。
《托斯卡》具有深遠的意義和卓越的成就，被譽為普契尼歌劇創作的巔峰之作，也被視為義大利浪漫歌劇的代表之一。其影響不僅體現在後來歌劇作品的創作風格上，更在全球成為歌劇愛好者珍愛的經典之一，歷經百年始終緊扣著樂迷的心，也是全球各大劇院最常上演的歌劇之一。
《托斯卡》的劇情豐富多層，充滿激情和戲劇性，融合愛情、政治陰謀和宗教元素。普契尼以華麗動人的旋律和豐富的管弦樂編曲，深刻描繪人物情感，使得歌劇具有極高的音樂藝術價值。
這部歌劇首演於1900年，是普契尼繼《波希米亞人》後的另一部名作，劇情設定在1800年代初的義大利羅馬，故事圍繞著畫家男主角-卡瓦拉多西(Mario Cavaradossi）、女主角-托斯卡（Tosca）、政治犯-安傑洛帝（Angelotti）以及警長-斯卡皮亞（Scarpia）。劇中男主角-卡瓦拉多西因協助政治犯安傑洛帝逃亡，而受到警長斯卡皮亞的政治迫害，他和托斯卡的愛情遭到警長利用及阻撓，最終卡瓦拉多西被關押在獄中，托斯卡為了拯救愛人而被迫面對道德抉擇。
歌劇《托斯卡》從3/26啟售至今所剩票券不多，四張同場次或加入「高雄愛樂之友」可享8折優惠，另規劃有青年席位「文化幣」專屬優惠；另即日起至6/30購買歌劇《托斯卡》任一場次加衛武營普契尼歌劇《瑪儂．雷斯考》任一場次1,000元以上票級，不限張數也可享8折優惠。購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，節目資訊請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。
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