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普契尼百年顛峰之作！歌劇《托斯卡》6/28登衛武營

▲普契尼的顛峰之作《托斯卡》將於6/28及6/30在衛武營歌劇院演出二場。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.21）
▲普契尼的顛峰之作《托斯卡》將於6/28及6/30在衛武營歌劇院演出二場。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.21）

生活中心／綜合報導

高雄春天藝術節曾經製作歌劇-2015《魔笛》、2016《茶花女》、2017《卡門》、2018《波希米亞人》、2022《蝴蝶夫人》、2023《愛情靈藥》年年滿座備受好評，也是藝術節當中最受矚目的壓軸節目。今年，適逢義大利歌劇大師普契尼逝世100週年，主辦單位高市府文化局與英國皇家歌劇院、雪梨歌劇院、維也納國家歌劇院等世界各地大劇院，一同紀念這位偉大卓越的藝術家推出普契尼的顛峰之作《托斯卡》，由指揮吳曜宇率高雄市交響樂團及國內外知名製作團隊與聲樂家於6/28及6/30在衛武營歌劇院演出二場。

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今(21)日主辦單位於衛武營邀集所有正在日夜辛苦密集排練中的國內外聲樂演員一同亮相，並現場演唱劇中最讓人熟悉的歌曲，包括：今夜星光燦爛、爲了藝術爲了愛。

今年歌劇邀請到曾多次被德國《Opernwelt》雜誌提名為「年度導演」和「年度設計師」，並指導過近80部歌劇、戲劇作品的國際知名德國導演，同時也是傑出舞台服裝設計師的辛里希·霍斯科特（Hinrich Horstkotte)擔任導演及服裝設計。

▲今(21)日主辦單位於衛武營邀集所有正在日夜辛苦密集排練中的國內外聲樂演員等人一同亮相。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.21）
▲今(21)日主辦單位於衛武營邀集所有正在日夜辛苦密集排練中的國內外聲樂演員等人一同亮相。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.21）
並邀請到曾被北美最大發行量古典音樂雜誌《歌劇新聞 Opera News》評譽擁有美妙的聲音的美國女高音-蘿拉·魏德(Laura Wilde)擔任托斯卡這個最重要的角色；資歷最受矚目、曾於喬治·倫敦歌手基金會大賽中獲得一等獎的美國歌劇男高音-史蒂芬·科斯特洛（Stephen Costello）擔任男主角卡瓦拉多西；美國知名男中音-阿雷西．波達諾夫（Aleksey Bogdanov）則擔任反派-斯卡皮亞，這也是他第九次飾演該角色；此外還有全日本演奏家協會歌劇詠嘆調大賽首獎男低音-羅俊穎、台灣知名傑出男中音-趙方豪、男高音-張殷齊、男中音-溫穎傑以及微行星聲樂藝術工房、世紀合唱團等國內外優秀聲樂家同台演出。

《托斯卡》雖然是一部愛情的悲劇，但普契尼卻為其寫出了許多情意纏綿、音樂優美的詠歎調與重唱，包含最著名的抒情詠嘆調，如：為了藝術為了愛( Vissi darte, vissi damore）和今夜星光燦爛(E lucevan le stelle）。

《托斯卡》具有深遠的意義和卓越的成就，被譽為普契尼歌劇創作的巔峰之作，也被視為義大利浪漫歌劇的代表之一。其影響不僅體現在後來歌劇作品的創作風格上，更在全球成為歌劇愛好者珍愛的經典之一，歷經百年始終緊扣著樂迷的心，也是全球各大劇院最常上演的歌劇之一。

《托斯卡》的劇情豐富多層，充滿激情和戲劇性，融合愛情、政治陰謀和宗教元素。普契尼以華麗動人的旋律和豐富的管弦樂編曲，深刻描繪人物情感，使得歌劇具有極高的音樂藝術價值。

這部歌劇首演於1900年，是普契尼繼《波希米亞人》後的另一部名作，劇情設定在1800年代初的義大利羅馬，故事圍繞著畫家男主角-卡瓦拉多西(Mario Cavaradossi）、女主角-托斯卡（Tosca）、政治犯-安傑洛帝（Angelotti）以及警長-斯卡皮亞（Scarpia）。劇中男主角-卡瓦拉多西因協助政治犯安傑洛帝逃亡，而受到警長斯卡皮亞的政治迫害，他和托斯卡的愛情遭到警長利用及阻撓，最終卡瓦拉多西被關押在獄中，托斯卡為了拯救愛人而被迫面對道德抉擇。

歌劇《托斯卡》從3/26啟售至今所剩票券不多，四張同場次或加入「高雄愛樂之友」可享8折優惠，另規劃有青年席位「文化幣」專屬優惠；另即日起至6/30購買歌劇《托斯卡》任一場次加衛武營普契尼歌劇《瑪儂．雷斯考》任一場次1,000元以上票級，不限張數也可享8折優惠。購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，節目資訊請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。

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