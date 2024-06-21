陳芳語出面了！根本沒和謝和弦做那件事 氣到哭「那時我才17歲」
歌手陳芳語（Kimberley）4月被謝和弦前妻Keanna影射，曾經與她前夫在錄音室抽大麻、發生關係，還聲稱手上握有證據，陳芳語今（21）日到電台宣傳新專輯《kiki》，為事發後首度面對媒體，她坦言當時氣到哭，因為指控完全子虛烏有，「我那時候才17歲，爸爸都會陪我去錄音。」
記者楊穎軒／綜合報導
陳芳語無奈表示：「不知道哪裡來的事情，我那時候才17歲，爸爸都會陪我去錄音。我沒有做過的事情，不知道該怎麼跟她解釋，如果她想要提供什麼樣的證據，我覺得都可以！」透露當時看到Keanna的爆料，滿頭問號及憤怒，甚至情緒激動到落淚，強調她和女方根本沒見過面，更不會有交集。
後來，陳芳語透過新聞得知，Keanna過去有精神方面的困擾，「原本很生氣，後來就不會想要再刺激到她。」也心疼Keanna有過情傷，「我希望她可以好起來，我不會祝福任何人被傷害、被劈腿，我也被傷害過，這樣在網路上被羞辱，就算她那樣對我，身為女生還是很傷心。」
無端被Keanna攻擊後，樂團「血肉果汁機」鼓手男友彥文給她很大的支持、鼓勵，「那個時候我確實很傷心，覺得我什麼都沒做，為什麼要被攻擊？」陳芳語表示，未來她不會採取任何法律行動，「我不想要製造不開心的氛圍，告人不會比較爽，我也沒有想要錢。」重申不想再傷害到Keanna。
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