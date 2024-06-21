成大歷史系「分發掛0」　系所：招生不符社會趨勢、高教資源失衡

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另外，根據資料，台灣大學缺額數178個，招生名額使用率90.18%；清華大學缺額126個，招生名額使用率亦達89.11%；陽明交通大學缺額101個，招生名額使用率90.24%；成功大學缺額有230個，招生名額使用率81.77%。
在這之中，成功大學歷史系分發掛零，引起各界關注。校方初步歸納可能原因，包括少子化造成學生來源減少、未來就業趨勢以及「重榜」有關，還有少數科系受到AI浪潮影響，導致大學申請入學管道統一分發人數「低得超乎想像」。
成功大學歷史系今日更進一步指出，此事對於師生帶來巨大震撼，卻也提供加速調整體質的機會，思考系所乃至整個歷史學專業應該如何回應高齡化、少子化、科技與環境快速變遷等重大社會議題，而從學生來源、選系數據來看，多數學生仍選擇北部學校的歷史系，因此認為這次事件的可能原因為招生標準與設計未能及時回應社會變遷趨勢，以及高教資源長期南北失衡情況之下，北部較具吸引力的都會區生活環境與名校群聚效應。
成功大學歷史系表示，雖然少子化、南北資源失衡是長期歷史發展之下的結構性現象，並非系所獨力所能解決，卻是無法迴避的現實條件，須更積極主動因應，而從短期來說，系所將會檢討招生機制的相關設定，並且展現回應社會需求的教研特色，確保真心熱愛歷史學的同學找到適合自己的學校。
至於長遠部分，成功大學歷史系提到，將會持續追蹤畢業系友的就業情況，了解職涯發展軌跡，使得師生以及家長掌握科系畢業學生在就業市場當中的利基和區位。與此同時，也會積極透過各種平台，包括網頁、社群媒體加深連結系友、中學歷史教師社群、各級學校學生團體，強化社會溝通並且呼應公眾對於歷史學的需求。
成功大學歷史系表示，做為國內少數身處南部的歷史學系，又於古都台南市，會在教研方面努力連結社會脈動並且開展自身多元特色，包括主動結合教師專長並且組織社團，面向大眾進行歷史學專業知識的轉譯應用，也會密切合作校內醫學院、理學院、工學院、社會科學院、規劃設計學院，一起推動跨領域教研計畫。
成功大學歷史系指出，系所也與臺灣歷史博物館、臺南市文化局、臺南市立博物館、中研院南院人社基地等重要文史機構均有長期合作關係，融入南部特有文化資源進到教學研究之中，還會因應AI浪潮規劃不同數位人文課程，以及針對超高齡社會，集結教師社群開展特色課程。