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外資翻臉撤出資金、投信續賣　台股終場跌152點、收23253點

▲台北股市今（21）日終場下跌152.71點或0.65%，收在23253.39點，三大法人合計賣超143.88億元。（圖／擷取自Pixabay）
▲台北股市今（21）日終場下跌152.71點或0.65%，收在23253.39點，三大法人合計賣超143.88億元。（圖／擷取自Pixabay）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市前幾日屢創新高，今（21）日迎來漲多拉回賣壓，終場下跌152.71點或0.65%，收在23253.39點，日K由黑轉紅，呈現連8紅，成交量也放大到6281.29億元；三大法人合計賣超143.88億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連3買「由買轉賣」賣超138.67億元；投信「連2賣」，今日賣超5.5億元；自營商（自行買賣）「連7買」買超0.29億元，合計三大法人賣超143.88億元。

台北股市今日迎來漲多拉回賣壓，開盤下跌212.2點、來到23193.9點，在權值股齊跌之下，最低一度來到23151.15點，不過在零星族群點火之下跌幅收斂，終場下跌152.71點或0.65%，收在23253.39點，日K由黑轉紅，呈現連8紅，成交量也放大到6281.29億元。今日台股收週線，本週上漲748.67點或3.33%，週K呈現連3紅。中小型股也難逃賣壓，不過櫃買指數一度翻紅，但也只是曇花一現，終場下跌1.01點或0.37%，來到270.76點。

資金還是有在電子股聚集，成交比重維持在6成、來到67.2%，不過權值股倒一片。權王台積電開盤下跌20元、來到961元，最低則是來到960元，終場下跌11元或1.12%、來到970元，拖累大盤指數就有83點；而鴻海開在盤下後、一度成功翻紅，不過隨後在賣單調節下，終場下跌5.5元或2.53%，來到212元，拖累大盤指數就有21點；聯發科終場下跌10元或0.67%，來到1490元，拖累大盤指數就有4點；廣達則是下跌10.5元或3.18%，來到319.5元，拖累大盤指數就有12點。總計權值四哥拖累大盤指數就有120點，就占了今日跌點的79%。

今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、新光金、鴻海、陽明；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯發科、陽明。

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