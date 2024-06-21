「最年輕米其林主廚」客座台北艾麗　開箱菜色！驚見乾版馬賽魚湯

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好比源自南法地中海沿岸、世界三大名湯之一的「馬賽魚湯」，本是當地漁民將捕撈到的各種魚類、蝦類混合燉煮的家鄉代表料理，在吳定祐主廚的巧思之下，湯汁化作醬汁形式呈現，「”馬賽魚湯 “藍龍蝦/珍珠麵 /檸檬馬鞭草」是將珍珠麵及時蔬以醬汁燉煮，搭配香煎藍龍蝦，檸檬馬鞭草泡泡，以及重要元素之一的番紅花美乃滋，整體富有清新草本香氣，更顯海鮮風味濃郁鮮甜。
而同樣是法式經典的「紅酒燉牛肉」，在烹調技法的創新演繹後成為「“紅酒燉牛肉”蘑菇 /培根 /第戎芥末」，將A5和牛菲力以炭烤手法，使表層富有煙燻香氣，同時肉質軟嫩，再加上撒上帕瑪火腿香料碎的甘藍菜燉肉，與燉煮過的胡蘿蔔、珍珠洋蔥，杏鮑菇脆片與蘑菇泥，最後淋上經典第戎芥末醬與培根紅酒醬，更顯煙燻風味。
還有「“法式紙包魚” 紅鰷石斑 / 透抽 /發酵蘿蔔」，本次選用季節魚種為紅鰷石斑，肉質細嫩鮮甜，與季節時蔬一起悶蒸，醬汁為發酵過的胡蘿蔔製成法式奶醬，更襯出魚肉及蔬果香甜。
台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店LA FARFALLA義式餐廳與SENS聯名推出限時餐酒的同時，正值節氣夏至，雖說不是暑氣最盛之時，但每到夏至日比夜長，也總是陽光明媚，因此除了吳定祐主廚的創意巧思，本次菜單也有許多花草入菜。包含使用芳香萬壽菊葉、蒔蘿葉的前菜「乳酪泡芙」以及搭配薩索雞肝幕斯食用、點綴香菜花、香蜂草苗的紅酒蜜洋蔥等，無一不是藉由最自然的食材展現陽光爛漫的當季樣貌。
本次延續「解構」與「重塑」經典法餐的概念，SENS甜點主廚歐蘊薇以眾人耳熟能詳的翻轉蘋果塔，做為創意實踐的舞台，「“翻轉蘋果塔” 焦糖蘋果 / 伯爵茶 / 柑橘」透過千層酥餅與伯爵茶慕斯及焦糖蘋果片做為蘋果塔的主體，搭配柑橘雪酪與桌邊服務柑橘果醬，以各種形式的柑橘品種融入其中，帶來不同酸甜層次，饒富新意。
台北遠東香格里拉也有客座活動，將於6月26日至30日推出「星饗香格里拉」客座主廚活動，特邀榮獲《新加坡米其林指南》一星榮譽的「四川飯店」第三代傳人陳建太郎，客座飯店39樓的上海醉月樓。經營超過一甲子的「四川飯店」，由「日本川菜之父」陳建民創立，其子「中華料理鐵人」陳建一繼承，第三代傳人陳建太郎現任位於新加坡首家海外「四川飯店」行政主廚。
此次陳主廚將帶來奠定日本川菜地位的經典菜餚，包括鎮店之寶「陳麻婆豆腐」、還有「青椒和牛排」、「鍋炒獅子唐鮮魚」、「黑醋咕咾肉」、「蟹黃肝膏湯」等招牌美饌，展現融合酸、辣、甜、苦、香、鹹七種滋味的陳式家傳川菜。午間套餐每位2,288元起，晚間套餐每位2,888元起。另於週末推出廚藝教室，課後可享午間套餐及主廚秘制的辣椒油一份，每位3,000+10%元，名額有限，需事先預訂。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！