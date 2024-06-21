韓國瑜投票挨轟不中立！黃揚明搬政院覆議1理由：不投就是心虛
國會改革覆議案今（21）日決議，在進入投票環節後，主席台上突然換由立法院副院長江啟臣主持，立法院長韓國瑜則步入議場領票進行投票，眾藍委們拍手叫好，綠委們則批評韓國瑜帶頭破壞議事中立。對此，資深媒體人黃揚明指出，韓國瑜也是立委，本來就可以投票，無關議事中不中立，且此次韓國瑜更因該投票，因行政院覆議的理由是立法程序有問題，若主持議事的韓國瑜不投票，那不就代表心虛嗎？
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明今日在節目《新聞大白話》指出，最近兩次的覆議案，前立法院長王金平都有參與投票，當時的民進黨團有罵王金平議事不中立嗎？完全沒有；且民進黨團書記長莊瑞雄日前嗆韓國瑜時也指出，院長沒有比較大，院長也是立委。黃揚明說，韓國瑜就是在執行立法委員的法定職權去投下這票。
黃揚明續指，韓國瑜更應該針對此次覆議案進行投票，因為這次立法院4次表決會議，全都是韓國瑜主持，當行政院覆議的理由是立法程序有問題，那不就是對著韓國瑜罵嗎？如果韓國瑜不投票，那不就代表心虛嗎？所以韓國瑜若覺得立法程序沒問題，那當然要去投「反對覆議案」。黃揚明說，議事不中立，和覆議案投不投票，是沒有關係的。