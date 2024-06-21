王柏傑酒駕被抓！林柏宏27字曝光私下互動：他需要休息
王柏傑日前在內湖區與遊覽車擦撞，警方獲報到場實施酒測，酒測值高達0.44毫克，訊後被依酒駕公共危險罪逮捕。今（21）日林柏宏出席奶茶品牌代言活動，被問到合作新電影《96分鐘》另一男主角王柏傑酒駕事件，他表示沒有因此特別傳訊息給對方：「我覺得他可能現在也是需要好好休息靜養，我也不方便去打擾他。」至於借車給男友遭到連坐罰的謝欣穎，接下來會與林柏宏宣傳新作《愛的噩夢》，因此也沒有聊到此事。
記者黃雅琪／台北報導
首度與王柏傑合拍電影《96分鐘》，林柏宏透露其實一直很欣賞對方演技，之前在工作和私下場合都有遇過：「（合作）很愉快耶！我其實一直很想要跟他拍戲，我覺得他就是演技非常好，然後我就是很欣賞他的電影，這一次我們兩個人（角色）都滿不一樣的。」覺得王柏傑是很有創造力的人，演戲上常有驚喜反饋。
正在進行宣傳期的《愛的噩夢》，主演林柏宏透露自己還沒看過正式版本，屆時會在台北電影節欣賞：「我自己其實也有一點緊張，在中山堂人又很多。」提到下半年影劇作品工作，除了《都市懼集》之外，他也正在看其他劇本中：「現在來找我的戲，愈來愈少演學生了。」
向來充滿創意力的林柏宏，對於今天代言的奶茶也提出有趣的喝法，他舉例像是有在健身的人，可以將原味蛋白粉混合奶茶一起喝，滿足一下想喝飲料的心情，罪惡感也不會太重！另外，夏日炎炎之下，也可以把奶茶做成冰磚消暑解渴。