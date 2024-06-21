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國小生穿聯名神款球鞋！他一查「售價破4萬」嚇傻：這麼寵小孩

▲一名網友近日在臉書發文，曬出一名國小生腳上款式特殊的球鞋，一查才發現售價竟破4萬。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）
▲一名網友近日在臉書發文，曬出一名國小生腳上款式特殊的球鞋，一查才發現售價竟破4萬。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

記者賴禹妡／綜合報導

科技日新月異，現代許多小孩都能透過3C產品吸收大量流行資訊，甚至因此享受不錯的物質生活。就有一名網友近日在臉書發文，曬出一名國小生腳上款式特殊的球鞋，一查才發現售價竟破4萬，讓他當場傻眼喊「現在的家長都這麼寵小孩嗎？」

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該名網友日前在臉書社團「爆廢公社」中發文，他表示在買飲料時發現隔壁有一位國小生，腳上穿的球鞋看起來款式相當特殊，沒想到上網一查才發現售價破4萬，讓他傻眼直呼：「現在的家長都這麼寵小孩嗎？等等⋯還是國小生，他腳上這雙可以買我腳上的Air Force20雙欸。」

▲該款球鞋為美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott），與Nike AIR JORDAN系列的聯名款「Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG"Reverse Mocha"摩卡倒勾」。（圖／翻攝自Nike官網）
▲該款球鞋為美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott），與Nike AIR JORDAN系列的聯名款「Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG"Reverse Mocha"摩卡倒勾」。（圖／翻攝自Nike官網）
而原PO上網查詢發現，該款球鞋為美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott），與Nike AIR JORDAN系列的聯名款「Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG"Reverse Mocha"摩卡倒勾」，成人鞋款售價高達4萬5800元。

貼文曝光後，引起不少網友熱議，「原來倒勾那麼值錢，以前網路一堆倒勾的鞋，都以為不是正版不敢買」、「不識貨的我還以為是瑕疵品」、「沒事，投對胎，國中生腳上都是5萬起跳的鞋子！例如我朋友的兒子」。但也有人質疑可能非正版，「蝦皮可以買高仿的」、「淘寶才賣五百啦」。

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