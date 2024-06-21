鼓勵民間捐贈社宅　高雄祭出容積獎勵1倍最高50％

我是廣告 請繼續往下閱讀
為建構友善產業環境，該細則也調整高雄市分區管制，甲乙種工業區可增列醫事機構，農業區可放寬土資場面積為2公頃等。
根據國家住都中心統計，高雄社宅數量近年彎道超車，截至今年5月底，既有社宅241戶、已完工911戶、興建中加上已決標1萬6798戶，規劃中則有4600戶，總數已達歷史新高的2萬2550戶，其中以鳳山區7016戶最多，其次為左營區5363戶、前鎮區3534戶、楠梓區2138戶。
吳文彥指出，隨著北高雄半導體S廊帶成形，未來約有6萬員工進駐，內政部希望高雄能蓋到3.5萬戶社宅，都發局也會繼續尋覓適合土地，交由中央蓋社宅。
吳文彥也說，台積電雙倍高薪搶技術人員，有螺絲螺帽大廠為了留才，決定與高雄都發局合作，將捷運紅線岡山農工捷運站對面的1,500坪乙工土地，變更為住宅區，部份捐贈作為社宅，部份作為員工住宅，15年後免費贈予員工以留住人才，高雄都發局並修改都市計劃細則，祭出最高50％的容積獎勵，鼓勵企業興建員工宿舍、建商興建住宅同步捐贈社會住宅。
吳文彥透露，有北高雄的製造業最近員工被台積電挖角，為留住員工，提案將乙種工業區用地變更為住宅用地，願捐出3至5%作為社宅用地，給員工居住，另捐出43%公設用地，目前已送至內政部審議。
吳文彥表示，該案目前正在內政部審議中，高雄都發局基於企業員工居住需求、以及社會住宅的雙重考量，將盡力協助。
吳文彥也強調，為了鼓勵企業興建員工宿舍、建商興建住宅同步捐贈社會住宅，已經修訂都市計畫法高雄市施行細則，祭出最高50％的容積獎勵，鼓勵企業興建員工宿舍、建商興建住宅同步捐贈社會住宅。
吳文彥表示，基於考量建商興建住宅銷售時，社宅納入其中樓層，會導致潛在買家的抗性，因此，他認為，建商使用此一容積獎勵優惠措施的基地面積最好在756坪以上，才能分開興建一般住宅、以及獨棟的社會住宅。
他認為，建設公司在興建地上權住宅時，也可考慮運用新修訂的獎勵方案，而企業則可使用此一方案，自行興建或與建商合作，在土地的資源方面，高市府已建立公有土地的媒合平台，協助企業。