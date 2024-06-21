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台積電飆980元爽翻了！眾上對車「翻倍笑不出來」：苦主不只一人

▲台積電（2330）股價一個月噴漲130多元，上個月中還在855元左右，這個月最高已經衝破980元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電（2330）股價一個月噴漲130多元，上個月中還在855元左右，這個月最高已經衝破980元。（圖／NOWnews資料照片）

記者張嘉哲/綜合報導

台積電（2330）股價一個月噴漲130多元，上個月中還在855元左右，這個月最高已經衝破980元，讓大票持有台積電股民笑得合不攏嘴，延續這波上漲趨勢，台積電日前更砸下數億元買回自家股票1479張，話題度非常高。而就有上對車的台積電股民，即便購買的股票已經價值翻倍，但卻笑不出來，其原因曝光後，釣出許多苦主也遇到同樣情況。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「眾所皆知，台積電現在的價格每天都在創造新高，一年前我買台積電，一股成本價505元，以6月19日收盤價來看，已經翻了快一倍來到981元，大家一定覺得我賺很多，可以退休了對不對？但是大家錯了！因為小資女投資太保守，所以我只有40股.....現在真的後悔莫及。」

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▲網友分享自己持有的台積電股票近乎翻倍，但卻笑不出來，因為自己只買了40股，只有小賺。（圖/Dcard）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我也是....我只有20股，雖然均價450元，但是也賺不多」、「真的笑不出來哈哈哈，30股路過，只能加減賺」、「我是另外一種情況，買在500多，覺得680元應該差不多全出了，結果現在漲到快1000，好想哭，也沒錢加碼了」、「現在入場除非本夠厚，不然真的來不及哭哭。」

台積電上對車仍然笑不出來！保守投資苦主一大票

台積電股價最近雖然屢創新高，不過卻有許多人分享有趣的現象，在台積電股價落在450元至500元之間上對車購買，如今也成功翻過1倍以上，但因為通常許多人投資都會說「不要追高」，否則一有意外就容易被套牢虧損，因此對於小資族來說，當台積電股價在600元、700元、800元時，又會覺得已經是高點不敢再買入，結果錯失獲利機會。

另外則是有「保守策略」的人錯估高點，有股民也分享當初以58元的價格買入台積電1000股，而在台積電衝破600元時脫手離場，賺進55萬餘元，沒想到台積電至今已飆漲至980元，38萬損益直接飛了，而如今高點也不敢再追高入場，深怕自己一買就被套牢。

▲台積電表示，過去投入的資本支出已經「開始收穫」，資本支出成長率已經開始趨向平穩，也因為如此，股東們的現金股利有望增加。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）
▲台積電的股價在今年噴漲，5月中對比6月至今，又漲了130餘元，大票股民笑得合不攏嘴。（圖／記者許家禎攝）
耐心等待相信台積電！大票股民經歷低潮抱到現在賺翻

不過除了上述的苦主之外，也有人買在500多元，中間雖然經歷一波股價近年低點，但仍然選擇相信台積電會谷底反彈，一直抱到現在，有股民買入65張台積電均價512元，至今損益已經超過3000萬元，也讓不少股民直呼：「65張穩住心態真的好猛」、「投資穩住心態真的很重要.....佩服！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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