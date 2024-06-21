藍鷹行動現納粹旗幟！綠委酸屠殺人民 國民黨：未查證、秀下限
立法院今（21）日表決國會改革覆議案，場外青鳥行動支持者已在濟南路集結、國民黨也動員基層尬場，但國民黨「藍鷹行動」卻出現納粹旗幟，連同場支持者都勸說趕快收起來，「真的不適當。」民進黨立委許智傑予以強烈譴責，更痛批「國民黨難道是納粹的信徒嗎？想要屠殺台灣人民嗎？」對此，國民黨表示，該團體為「德國舊馬克協會」，與國民黨毫不相關，許智傑惡意以「看圖說故事」的方式與藍鷹行動連結，不查證、只為了消費政治利益的行為實在低俗。
記者王德蓉／綜合報導
國民黨副發言人康晉瑜表示，許智傑眼見立法院周遭有人持「納粹旗幟」就惡意以「看圖說故事」的方式與藍鷹行動連結，這種不查證、不認真，只為了消費政治利益的行為實在低俗，不僅受國際笑話，也必須予以譴責。
康晉瑜指出，根據該團體「德國舊馬克協會」陳述，其手持納粹旗幟是為了抗議德國納粹時期沒收德國舊馬克。該團體訴求不僅與國會改革主題不同，甚至在該團體試圖闖入後台區域時，國民黨也第一時間也請員警協助請離，顯見該團體活動與國民黨毫不相關。
康晉瑜指出，集會遊行現場無可避免有各方團體參與，有些訴求主辦單位無法認同，也已即時處理。許智傑未經查證就惡意連結，甚至誣指國民黨是納粹信徒，此種荒唐言論恐怕才是最大的國際笑話，也不見容於臺灣的國際友人。