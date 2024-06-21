Lisa爆改造型化身「狼尾龐克女郎」回歸！粉絲笑噴：像小S戴牙套
南韓超人氣女團「BLACKPINK」出道近8年已紅遍全世界，團體中4位女孩各具獨特風格與魅力，其中有「人間芭比」稱號的Lisa，不僅擁有天使般的洋娃娃臉蛋和性感火辣體態，就連饒舌和舞蹈的實力也是備受肯定，深受大眾喜愛。不料，Lisa近日無預警宣布回歸，並曬出新造型的照片，整個造型爆改成「龐克風狼尾頭」，前衛模樣讓不少人驚訝不已，還有粉絲歪樓表示：「好像小S戴牙套的樣子。」
記者洪生儒／綜合報導
Lisa睽違3年終於要帶著全新單曲〈ROCKSTAR〉強勢回歸，她在昨（20）日透過IG曬出新造型，從照片中可以看到，她剪掉了氣質長髮，變成狂野又率性的帥氣狼尾短髮，肌膚也變成了健康的巧克力膚色，配戴雙層大鏡框眼鏡和造型搶眼的耳環，牙齒上還有著星星裝飾，整個呈現出濃烈的科幻未來龐克感。
而時尚粉專「Mr.布雷蕭」也轉發了Lisa的照片並稱讚造型很酷，吸引大票網友朝聖留言表示：「很適合進軍歐美市場」、「神韻有點像小S戴牙套（被打死」、「這個模樣感覺跟她個性比較像」、「隨著年齡增長，她內心應該不想一直當少女派偶像，想做不同的突破都會有轉型嘗試期」、「她真的在造型上做各種嘗試，好厲害」、「好大的突破喔」、「誤以為是牙套妹。」
此外，BLACKPINK先前宣布「全體不續個人約」，僅跟YG簽團體合約後，Lisa也創立自己的經紀公司LLOUD，並加入美國唱片公司RCA Records。而另外三位成員在事業上也各自有新發展，像是Jennie成立了個人廠牌ODD ATELIER，也在努力籌備新作品；Jisoo則是加入親哥哥的品牌BIOMOM旗下新公司Blissoo；Rosé則是與THEBLACKLABEL簽約，正積極製作新歌中，粉絲們都相當期待4位女孩未來會帶來更多讓人讚嘆的作品。