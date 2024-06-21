美將台灣續列匯率操縱國觀察名單　央行發佈4大說明

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央行指出，台灣被列為為匯率操縱國，主要是對美商品及服務貿易順差達481億美元，並且經常帳順差對GDP比率為13.9%，淨賣匯約28億美元（GDP的-0.4%），因台灣僅觸及前兩項美方檢視標準，被續列為觀察名單。
而針對美國財政部匯率政策報告，央行提供四點說明。
一、 本（2024）年6月21日(台北時間)美國財政部公布半年度匯率政策報告（檢視期間為2023年全年），未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，但將中國大陸、德國、馬來西亞、新加坡、越南、台灣續列為觀察名單。另新增日本為觀察名單。
二、 本次匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達481億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為13.9%、本行淨賣匯約28億美元（GDP之-0.4%），因台灣僅觸及前兩項美方檢視標準，所以，被續列為觀察名單。
三、 美方報告認為，新台幣匯率走勢主要受到美國及全球總體經濟趨勢等影響。另外，美方也對我方提出下列建議：
1、宜採行審慎的政策搭配措施，以更能抵禦外部衝擊，並改善經濟結構性問題以降低外部失衡。
2、密切關注非銀行之金融部門風險，包括匯率風險。
3、央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。
四，央行與美國財政部溝通管道順暢；上述美方相關建議實與本行經營目標及匯率政策一致 ，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。