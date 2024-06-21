用科技解鎖生態永續！IMV科技創新獎金競賽祭510萬總獎金
全球氣候變遷為環境帶來的衝擊，對人類生活與經濟活動帶來大規模、且不可逆的破壞。在台灣，氣候變異帶來的風災、雨災、高溫、寒流等，一級產業首當其衝，威脅著人類的糧食安全與生存。「ESG科技創新推動聯盟」指出，今年四月的暴雨，為農業帶來的農損高達2700萬元，近期更有芒果、龍眼、荔枝、水蜜桃等水果產量告急。這一切都令人深切感受到環境保護與產業轉型的迫切。
記者黃文德／綜合報導
由全球最大半導體通路商大聯大控股發起，結合上下游生態圈光寶科技、佳世達科技、研華科技、精誠資訊共同組成的「ESG科技創新推動聯盟」，整合各企業資源，推出支持因應氣候變遷的「農林漁牧創新」、翻轉極端氣候的「節能減碳創新」的「IMV科技創新獎金」競賽，過去兩屆競賽獲得來自全台18縣市超過261家創新公司與團隊報名，累計頒出945萬元獎金。
ESG科技創新推動聯盟此次特別與雲林縣政府合作，共同舉辦2024「IMV科技創新獎金」實體說明會。雲林縣政府副縣長謝淑亞在會中表示，全球超過400個城市競賽中，雲林首次取得ICF全球七大智慧城市獎（Top7），雲林是農業大縣，所以更要透過科技的力量，來推動淨零減碳的政策，唯有使用科技的手法，才能解決氣候的困境及產業人口結構老化的問題，鼓勵雲林的產業夥伴，一同參與IMV科技創新獎金，讓雲林成為台灣的驕傲。
ESG科技創新推動聯盟主席、大聯大控股曾國棟永續長也在會中提到，「環境永續」這個題目聽起來很遠大，其實是所有人民要共同面對的課題，我們不論是企業、是個人，在辦公室、或是在生產的第一現場，都應該思考對於環境永續，我們是否能夠多付出些什麼。「此外，少子化也是另一個挑戰。三年前我呼籲產業界的夥伴成立聯盟，舉辦IMV創新競賽，就是希望能夠發掘一些有創新能力的團隊，讓他們有舞台可以發揮影響力」。
2024「IMV科技創新獎金」競賽，徵求「科技創新Ñ生態永續」、「科技創新Ñ氣候對」、「科技創新Ñ節能減碳」的創新公司與團隊參賽，競賽總獎金新台幣510萬元，競賽資訊已於日前公布，徵求各界好手競逐，相關資訊可上網查看，或搜尋「ESG科技創新推動聯盟」。