2千青鳥集結立院！備戰憲法訴訟戰　民團喊：持續監督國會

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台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜譴責國民黨立委受制於黨意，與民意對立；他提到，此次集結行動展現公民力量的強大凝聚力，吸引數千名民眾不畏炎熱和大雨堅定現身立法院。
羅宜提到，過去幾週，公民陣線新北工作隊在淡水、基隆、板橋，甚至在深藍的中永和、新店，都有許多公民站出來，公民的聲音和訴求得到了廣泛的媒體報導，引起了社會各界的關注和討論，這次行動喚起了更多人對國會濫權行為的警覺，也讓更多公民了解到守護民主的重要性。
台灣公民陣線執委徐偉群指出，覆議表決後還不是終點，後續進入釋憲和憲法訴訟的過程，也鼓勵關心這些法案的公民及專家學者，成為法庭之友，表達公民的意見。
徐偉群指出，憲法訴訟法第20條規定，人民或團體可以提出「具有參考價值之專業意見或資料」給憲法法庭參考，這就是所謂的「法庭之友」，把對此次國會濫權法案的意見，送進憲法法庭裡，讓大法官們知道公民的真實意見，相信大法官將謹守憲法權力分立和維護人民基本權利，讓這些違憲的法案失效。
台灣公民陣線新北工作隊副隊長蕭任佑強調，公民團體將繼續監督立法院，特別是針對那些不傾聽民意的國民黨委員，未來，公民團體將分成六組，持續監督立法院的一舉一動，只要七大民主倒退法案有任何進展，民團必定會有所行動。
蕭任佑提到，這七大民主倒退法案包括：歸還救國團不當黨產、中天紅媒重新上架、濫權國會特偵組、核電廠破格延役、花東三條例、沒收人民罷免權、民主防衛法治倒退，公民團體絕對會緊盯立法院。
蕭任佑指出，今天的行動只是開始，公民會將持續備戰，面對不傾聽民意的立法院，關心台灣民主的公民絕對不會退縮，未來的日子裡，會繼續為捍衛民主而奮鬥，確保台灣的民主制度不會因為一時的政治利益而倒退。