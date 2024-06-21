大谷翔平21轟出爐手感火燙！重返國聯全壘打王　道奇5:3擊倒落磯

新北國王董事長王文祥有話要說！明日將宣布台灣職籃聯盟重大發展

▲新北國王老闆王文祥拿到冠軍後，明日將宣布台灣職籃重大發展。（圖／PLG提供）
▲新北國王老闆王文祥拿到冠軍後，明日將宣布台灣職籃重大發展。（圖／PLG提供）

記者吳政紘/綜合報導

PLG職籃聯盟新北國王昨（20）日以103:97擊敗桃園領航猿，拿下隊史成軍三年來首冠，董事長王文祥很開心，還脫口而出「我好喜樂喔！」引發球迷關注，他今天透過新北國王團隊，將宣布，明日將召開記者會，宣告「台灣職籃重大發展」，一般外界認為，很有可能宣告PLG職籃聯盟，可能會跟T1聯盟談未來合併等狀況。王文祥昨日頒發4000萬獎金，感謝新北國王球員，但他在這次季後賽也跟夢想家球員麥卡洛產生爭執，一度還衝上場理論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王文祥大動作　將宣布重大事件

新北國王表示，2021年，王文祥董事長率領家族成員成立新北國王籃球隊，也參與台灣籃球職業化後的榮景，在背後付出許多心力。2023-24賽季結束後，王文祥董事長有感而發，也將在2024年6月22日，下午14：00召開「台灣職籃聯盟未來走向及發展重要官宣」記者會，宣佈台灣職籃聯盟未來走向的重大消息。

王文祥在6月3日比賽中，跟夢想家洋將麥卡洛有點爭執，雙方還理論爭吵不下，直到裁判發現，連陳建州等保全都到場拉人才分開，可見王文祥對動十分熱愛與投入。

王文祥同時也是美國塑膠管大廠JM Eagle的董事長，他也是「經營之神」台塑創辦人王永慶的次子。承襲王永慶家族支持運動的精神，王文祥率領家族成員成立新北國王籃球隊，以回饋社會公益為核心經營理念，協助台灣培養體育人才。

王文祥在政商界人脈很廣，致力於慈善與公益事業，並且擔任長期關注毒品議題的財團法人基督教泉恩基金會董事長與中國信託反毒教育基金會合作，長期致力於反毒教育的推動。有知情人士表示，他跟中信辜家的關係很好，新北國王也跟中信特攻一起共用新莊體育館為主場，雙方的確未來也有機會合作。

此外，這也不是第一次PLG職籃聯盟跟T1聯盟傳出有機會合併消息，不過兩聯盟目前都各自舉辦選秀會，是否未來有機會合併或有未來共識，也令人拭目以待。


王文祥發出獎金4000萬！開心新北國王奪冠　賽後感言：我好喜樂喔

新北國王董事長王文祥場邊抓狂！夢想家麥卡洛還原：他嗆我小Baby

影／國王老闆王文祥與洋將爆發衝突　麥卡洛：當男人就要捍衛尊嚴

回應林書豪禁藥事件！國王老闆王文祥喊冤　強調不知道有這條規則

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代