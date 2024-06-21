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企業辦綠能、淨零碳排課程培訓員工　降10%成本「漲224%營收」

▲冠呈能源公司運用《補助企業辦理員工訓練計畫》幫助員工規劃綠建築專案管理課程，訓後工作品質效率提升。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署提供）
▲冠呈能源公司運用《補助企業辦理員工訓練計畫》幫助員工規劃綠建築專案管理課程，訓後工作品質效率提升。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署提供）

記者林則澄／台北報導

因應全球淨零排放趨勢，冠呈能源環控有限公司，運用勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署的《補助企業辦理員工訓練計畫》陸續辦理智慧綠建築專案管理、ESG永續規劃管理、資訊機房節流、公共工程品質管理等課程，除了提升員工工作品質效率，而且企業成本降低10%，相關營收增長224%。

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北分署指出，全球淨零排放趨勢之下，ESG永續發展（環境保護、社會責任、公司治理）成為一種評估企業的指標，相關人才培育也是企業綠色轉型的關鍵。

北分署提到，為了協助企業培育ESG人才，推動《補助企業辦理員工訓練計畫》，培養ESG發展過程當中所需的專業知識技能，成為企業推動綠色轉型、實現環境永續發展的重要力量，今年度申請的企業之中，45%安排綠能、淨零碳排相關課程，班次以及參訓人次相較去年增幅接近40%，顯見企業對於綠領人才需求殷切。

北分署指出，冠呈能源環控有限公司106年起運用《企業人力資源提升計畫》的陸續辦理智慧綠建築專案管理、ESG永續規劃管理、資訊機房節流、公共工程品質管理等訓練課程，並且獲得顯著的訓練成果，團隊成員包括建築師、結構技師、室內設計師等多領域專業人士，通過內部訓練機制不斷提升員工的專業技能、取得證照資格，進而提升工作品質效率。

北分署表示，冠呈能源環控有限公司後來綠建築承接專案數增加、成本降低10%，而且綠建築認證輔導、溫室氣體盤查輔導、資訊機房節流整合服務的整體營收增長224%。

冠呈能源環控有限公司表示，員工正是企業的核心資源，公司不斷透過多元的職能提升課程，持續優化人才發展系統，專注新進人員的基礎專業知識以及技能培訓，建立完整核心職能，優化工作效率，而且同仁反映受益良多，受訓後用新技能提升工作效率，員工的職涯也與公司目標達到一致。

北分署指出，政府111年就已公布台灣2050淨零排放路徑，並且設定能源轉型、產業轉型、生活轉型永續、社會轉型韌性等4大目標，所有目標與轉型的推動，都有賴於企業員工專業力的提升。

北分署鼓勵，企業多加運用勞動部「補助企業辦理員工訓練」，透過多元的訓練方式提升員工專業力、企業競爭力，支持企業創新以及ESG永續轉型。

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