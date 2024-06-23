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今日來講股／多頭旺到年底！選股用AI主流搭配「這些族群」

▲時序進入第3季，有分析師認為開始進入電子旺季，多頭格局將維持到年底，預估將在22500點之上到24000點區間震盪為主。（圖／NOWnews資料照）
▲時序進入第3季，有分析師認為開始進入電子旺季，多頭格局將維持到年底，預估將在22500點之上到24000點區間震盪為主。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

台股上周前幾日屢創新高，但21日迎來拉回賣壓，終場下跌152.71點或0.65%，收在23253.39點，成交量也放大到6281.29億元。時序進入第3季，有分析師認為開始進入電子旺季，多頭格局將維持到年底，預估將在22500點之上到24000點區間震盪為主。這時選股能力就顯得格外重要，建議主流還是AI相關伺服器或散熱相關，再搭配矽光子、營建或金融股，至於重電已經充分反應利多，面板則是只有題材面，可能要多多留意。

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針對台股表現，啟發投顧分析師白易弘表示，總統賴清德上任一個月以來，台股漲了2000點，裡面台積電、鴻海與聯發科，三檔貢獻指數約1500點，金融股也漲500點，其中有買權值三王的，股價都到了里程碑，如台積電來到900元、聯發科1400元、鴻海來到200元之上，因此投資人難免有獲利了結的狀況，大盤高檔拉回算是可以預期。

白易弘指出，21日權值股大多休息，中小型在資金輪動效應下，有題材發酵輪動，像是矽光子與扇出型封裝（FOPLP）概念股就表現不錯。這是因為台積電、三星、英特爾均看好面板級扇出型封裝後市，群創挾既有面板技術能量優勢搶先卡位，傳產能塞爆，因此週五飆漲停。至於矽光子則是業界希望用光訊號全面代替電訊號進行更快更有效的傳輸。

白易弘認為時序即將進入第3季電子旺季，其實有些6月已經有被先卡位，AI相關伺服器、散熱、組裝都有機會，若國際間沒有什麼重大利空，且市場預估聯準會將於9月降息一次，美股近來只是高檔的拉回而已，預估第3季會在22500點之上到24000點區間震盪為主。

至於新一周預估台股將在23000點之上橫盤整理，白易弘指出整體還是多頭格局，投資人空手想介入的話不是買紅，而是大盤拉回到5日均線附近才做買進。另外，個股輪動效應還是持續，這時候怎麼操作族群與選股顯得格外重要，像是之前很夯的機器人概念股，如今是呈現狹幅震盪整理，至於金融股、AI伺服器與散熱，或是營建股都有機會，投資人可多加留意。

白易弘認為，AI伺服器組裝如鴻海、廣達與緯穎，這些GB200佔比高的可以鎖定，另外散熱的奇鋐雙鴻以及廣運也可留意，至於重電族群估短期狹幅震盪，畢竟之前已經充分反應利多了，後續可能還要再觀察在手訂單或是北美訂單有沒有提高。

白易弘指出，整體而言，AI還是要續抱，再挑一兩檔個股或族群，如矽光子波若威與台星科、營建或金融股也可納入，這些都有基本面與未來題材，至於面板目前題材面較重，但實際應用面還沒有很廣，投資人要多留意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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