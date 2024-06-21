蕭淑慎嫩尪被控騙財騙色！梁軒安6聲明救婚姻「老婆都知道」
梁軒安和大15歲女星蕭淑慎結婚8年，今（21日）卻爆出他遭24歲曾姓女子控告「騙財騙色」，曾女在律師陪同下前往台北地檢署按鈴提告涉嫌偽造文書、背信、侵占。他下午發出6點聲明，指出「本人絕無任何詐欺、侵占等刑事不法行為」，並且強調沒有感情糾紛，在合作期間，老婆蕭淑慎都知道也一起用過餐。
記者林奕如／台北報導
曾女前往台北地檢署按鈴申告，在律師陪同下控訴蕭淑慎老公梁軒安，控他以「空手套白狼」方式，騙走她父親留給她的房子，更聽信他以「要跟蕭淑慎離婚」為由跟她交往，她氣憤喊話蕭淑慎：「妳的渣男老公梁軒安，都是用這樣的方式在騙錢騙上床嗎？」而蕭淑慎把演藝事業交由老公打理，經紀人就是老公，目前尚未回應。
聲明書
主旨：謹代本所當事人梁軒安先生聲明如下
說明：茲就今日曾郁芸女士於新聞媒體上之指控並非事實
簡要回應如下：
一、本人絕無任何詐欺、侵占等刑事不法行為。
二、由曾女士之說法，曾女士因工程延宕等原因付不出私人會所之尾款，足見曾女士當時並無資力，本人如何詐欺、侵占一位無資力之人的財產。
三、再者，借款人是雄鷹公司至今雄鷹公司均如期清償之貸款，當無任何詐欺、侵占之情形。
四、另外，對於感情糾紛等不實指控，本人與曾女士合作期間，本人之配偶均知悉，且曾女士亦曾經多次與本人之配偶及家人一同用餐，均有親友可以作證。
五、既然曾女士提出刑事告訴，本案靜待司法調查，相信會給我一個清白。
六、感謝社會大眾關心，占用媒體及社會大眾不必要的資源，本人甚感無奈及抱歉。
陳育瑄律師事務所
陳育瑄律師
中華民國113年06月21日