2月大男嬰高燒、紅疹！一驗竟是梅毒「爸媽都陽性」　感染原因曝

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曾淑慧說明，本案的媽媽於孕期第12週、第32週都有定期接受產檢，梅毒檢驗結果皆為陰性，推測是懷孕32週後至生產前的不安全性行為感染梅毒所致，這也是今年第2起先天性梅毒個案。
曾淑慧表示，先天性梅毒症狀包括，體重不足、發燒、水疱、色素沈著斑、鼻腔黏膜斑疹、鼻骨和鼻軟骨受損致鼻根下塌、骨膜炎、骨髓炎、骨骼發育不良、關節腫大囊內積水、角膜混濁影響視力、齒列不整齒距寬、耳聾等。
疾管署監測資料顯示，國內去年新增確診通報梅毒感染人數計9941人、淋病8257人，「不安全性行為」是主要感染原因，與前一年相比，梅毒上升2%、淋病上升3%；依年齡層分析，15至24歲族群梅毒、淋病增幅最為明顯（梅毒2023年1480人，較2022年1239人，上升19%；淋病2023年2783人，較2022年2594人，上升7%）。
值得注意的是，疾管署分析，女性感染人數雖相對較少，但增加幅度卻明顯高於男性，女性梅毒2023年1862人，較2022年1,535人，上升21%；女性淋病2023年891人，較2022年828人，增加8%。
梅毒和淋病都是經由皮膚、黏膜和血液傳染的性傳染病。梅毒常見症狀包括無痛性潰瘍與硬性下疳、皮疹等，若未接受適當治療，晚期則會出現「梅毒腫」、「心臟血管性梅毒」或「神經性梅毒」。若為孕婦感染梅毒如未接受適當治療，梅毒可透過胎盤垂直傳播給胎兒，造成胎兒感染先天性梅毒，嚴重可能會導致胎兒早產、死亡。