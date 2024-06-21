李亦伸專欄／NBA洛杉磯湖人隊新教練是JJ Redick！我很喜歡

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1、我從不相信大學教練執教能力,吹捧太多,而且美國大學籃球,跟NBA跟國際籃球是完全不同的籃球。
2、NBA平庸教練太多,教練市場上每一個教練都學有專精,都有豐富戰術素養,都有自己理念和堅持,但絕大多數都太平庸,他們都有過證明自己機會,但絕大多數都一再失去。
3、與其選一個過去多年不曾證明過自己教練或助理教練,我喜歡湖人賭JJ Redick,湖人是一支很特別球隊,不需要跟著世俗觀念或輿論起舞。
4、JJ Redick得證明他能安定休息室,可以得到球員+球星支持,建立強悍防守體系,並且用好角色球員,這是湖人所有最欠缺元素。
5、湖人陣容確實不夠完整,還差1-2塊拼圖,這塊拼圖可以是主力也可是角色球員,就看湖人管理階層如何去補強或交易。
以湖人過去六個教練為例,Mike Brown、Mike D’Antoni、Byron Scott、Luka Waton、Frank Vogel、Darvin Ham,沒有一個教練執教超過三年,除了Frank Vogel 2020年帶領湖人奪冠,有點機運也證明自己能力,其他五個教練D’Antoni和Walton都赫赫有名,其他三個也都擁有豐富教練經歷,但執教成續和表現都不及格。
Darvin Ham就是平庸,他始終用不好角色球員,沒辦法把湖人帶出現況,超乎預期,湖人陣容可能不夠完整,但這就是做為教練的承擔。
接著兩年LeBrin James和Anthony Davis兩大核心都在季中遭遇傷病,兩人例行賽出席率只有六成多,執教湖人更不容易。
JJ Redick球評出身,思路清析,跟LeBron James關係不錯,社群聲量和關注力很高,這是不錯起手式。
做為湖人教練,在人和基礎上要求防守+建立文化,讓球星、角色球員、板凳都能快樂打球,展現專長,一起努力承擔,這個過程需要學習+調整,那怕你是擁有10年總教練經歷資歷都一樣,你得讓老詹和AD對你服氣,給角色球員最大發揮空間,同時深入挖掘板凳,養出2-3張奇兵好牌,建立一套有序又有節奏球隊文化。
我不認為執教湖人,擁有多年經驗跟菜鳥教練有何差別,你面臨的壓力+挑戰+調整+困難都是伴隨而來,除非你是Steve Kerr或Gregg Popovich,否則起點都一樣。
湖人原本計畫是賭康乃狄克大學教練Dan Hurley,開出六年7000萬美元合約被拒。
美國大學王牌+名門教練現在年薪800-1000美元以上不在少數,身價行情一點都不輸NBA,美國大學籃球是個相對保守封閉體系,許多人熱衷,這是另一種籃球和文化,你必須用更高更寬更不同視野去評析,沒有人說得準。
大學籃球故事和人物傳記普遍吹過頭。就像塞爾蒂克奪冠,塞爾蒂克教練Joe Mazzulla用兵如神,對場上空間掌握和球員心理調整婉如當代禪師。塞爾蒂克總管Brad Stevens過去兩年年調整陣容,換來Derrick White+Kristaps Porzingis+Jrue Holiday,為塞爾蒂克奪冠打造基石,功不可沒。
奪冠,什麼都對了,JJ Redick得把握機會,證明他可以。
湖人重新踏上爭冠之路,故事就從普遍被看衰的菜鳥教練JJ Redick開始,我喜歡這種故事。