台灣最強泡麵不是維力、滿漢大餐！這碗眾回購30年：21元水準太高

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「來一客真的讚！杯麵份量剛好沖泡又方便，主要是便宜」、「來一客真的好喜歡鮮蝦魚板，維力排第二啦」、「我個人是來一客>維力>統一肉燥麵」、「來一客我真的吃不膩，一碗20元初頭又好吃，水準真的高」、「來一客家裡一定都要放上兩條備著，肚子餓就能泡來吃！」、「我是來一客>滿漢大餐>維力。」
來一客在台灣超過30年歷史！單碗21元份量適中
事實上，來一客相信大家早已不陌生，但大家知道來一客其實在台灣已經有超過30年歷史囉！來一客是由統一集團在1989年就推出，至今仍然是杯麵第一市占率的一款泡麵，透過適當的麵量設計，加上多種口味又便宜的價格，成為不少人正餐以及宵夜的首選。
根據網購平台MOMO去年中元普渡泡麵銷售排行榜當中，「來一客鮮蝦魚板風味杯麵」就又再度蟬聯冠軍寶座，一個月就能賣破11萬杯，整個排開有半個足球場之大！另外包括發票載具去年公布的數據中，台灣人最愛的泡麵也是「來一客鮮蝦魚板杯麵」，說是能代表台灣泡麵的頭銜，一點都不為過。
🟡統一來一客杯麵資訊
📍口味：鮮蝦魚板/牛肉蔬菜/韓式泡菜/京燉肉骨/川辣牛肉/肉燥菠菜
📍平均售價：網購21元起、通路約23元