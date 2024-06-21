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台灣最強泡麵不是維力、滿漢大餐！這碗眾回購30年：21元水準太高

▲泡麵因擁有其便利且便宜的特色，成為不少人宵夜以及正餐的選擇。（圖/記者張嘉哲攝）
▲泡麵因擁有其便利且便宜的特色，成為不少人宵夜以及正餐的選擇。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

泡麵因擁有其便利且便宜的特色，成為不少人宵夜以及正餐的選擇，而近幾年除了本土品牌泡麵之外，各大通路也引進許多國外泡麵來銷售，那麼在台灣人心中，現在台灣泡麵霸主到底是哪一款呢？就有網友討論投票，結果獲得最多人推崇的是老字號的「來一客杯麵」！至今已經有超過30年的歷史，銷量還是名列前茅，成為代表台灣泡麵的經典。

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網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」貼文指出「國內外泡麵幾乎全部吃過一輪之後，我最愛的還是統一肉燥麵跟來一客，便宜又好吃，比起奢華的泡麵噱頭，回到泡麵本身特性，還是這兩款最有泡麵該有的樣子，想問大家心目中最厲害的台灣泡麵是哪一款？」

▲超商泡麵區 來一客。（圖／記者徐銘穗攝）
▲網友討論台灣泡麵霸主是哪一款，其中老字號的「來一客杯麵」被點名，便宜又好吃成為台灣人最愛。（圖／記者徐銘穗攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「來一客真的讚！杯麵份量剛好沖泡又方便，主要是便宜」、「來一客真的好喜歡鮮蝦魚板，維力排第二啦」、「我個人是來一客>維力>統一肉燥麵」、「來一客我真的吃不膩，一碗20元初頭又好吃，水準真的高」、「來一客家裡一定都要放上兩條備著，肚子餓就能泡來吃！」、「我是來一客>滿漢大餐>維力。」

來一客在台灣超過30年歷史！單碗21元份量適中

事實上，來一客相信大家早已不陌生，但大家知道來一客其實在台灣已經有超過30年歷史囉！來一客是由統一集團在1989年就推出，至今仍然是杯麵第一市占率的一款泡麵，透過適當的麵量設計，加上多種口味又便宜的價格，成為不少人正餐以及宵夜的首選。

根據網購平台MOMO去年中元普渡泡麵銷售排行榜當中，「來一客鮮蝦魚板風味杯麵」就又再度蟬聯冠軍寶座，一個月就能賣破11萬杯，整個排開有半個足球場之大！另外包括發票載具去年公布的數據中，台灣人最愛的泡麵也是「來一客鮮蝦魚板杯麵」，說是能代表台灣泡麵的頭銜，一點都不為過。

▲來一客泡麵示意圖。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲來一客「鮮蝦魚板」每年銷量都非常驚人，過去曾經數次蟬聯網購平台銷量冠軍。（示意圖／NOWnews資料照）
🟡統一來一客杯麵資訊
📍口味：鮮蝦魚板/牛肉蔬菜/韓式泡菜/京燉肉骨/川辣牛肉/肉燥菠菜
📍平均售價：網購21元起、通路約23元

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