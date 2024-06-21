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新主委彭金隆上任滿月！金管會改革「3大重心、8鬆綁措施」一次看

▲金管會新任主委彭金隆宣布，金管會未來將以「安全」與「發展」2大基礎並進，採取6大施政面向，推行3大施政重心，並且鬆綁8大措施。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.16）
▲金管會新任主委彭金隆宣布，金管會未來將以「安全」與「發展」2大基礎並進，採取6大施政面向，推行3大施政重心，並且鬆綁8大措施。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.16）

記者鄭妤安/台北報導

金管會新任主委彭金隆上任滿月，今（21）日舉行媒體聯訪，宣布金管會未來將以「安全」與「發展」2大基礎並進，採取6大施政面向，推行3大施政重心，並且鬆綁8大措施。

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隨著未來環境變化愈來愈劇烈，台灣金融市場所面對到的風險擴大，故以安全為基礎才能夠追求發展，有鑑於此，金管會提出6大施政面向，包括：強化金融業資本韌性與風險監理；健全市場紀律與強化公司治理；落實普惠金融、消費權益保護與支持中小企業；促進金融市場發展，推動亞洲資產管理中心；加速金融科技創新發展與發展；強化永續發展。

為能提升金融市場的靈活性與競爭力，金管會預計鬆綁的8項政策措施：

1. 開放並簡化純網銀線下作業範圍與程序
2. 開放微型台指期貨商品
3. 保險業已投資公建可續適用1.28%風險係數，免依新制調整
4. 簡化銀行發結構債流程
5. 放寬未具投信基金性質的境外基金的委任金融機構家數
6. 開放券商得以簡易分支機構設立
7. 修正外匯價格準備金制度，平穩壽險業避險成本
8. 續推信託評鑑獎勵

未來下一階段的施政重點，首先，設立常態性的「法規調適平台」，機制設計將交由專家學者主導，目的是在藉由其常態性的從市場中發現問題後，使金管會快速掌握市場變動及需求，透過仔細評估與快速回應，讓法規可發揮「市場溫度計」的角色，讓金管會在多元聲音下，能夠更「接地氣」。

第二，金管會提出加速金融科技創新計畫，未來將試辦「輕量沙盒」，擴大金融業務試辦範圍，透過自律規範和審查要點等進行試驗，讓金融業與科技業有更大結合的可能性，日前彭金隆透露，相關規劃預計將在7月中旬宣布。

第三，打造「亞洲資產管理中心」，擴大台灣的市場規模，台灣有產業，也有來自民間的財富，在眾多條件俱足的情況下，可藉由建立一個獨特的資產管理中心，吸引國際資金和人才，彭金隆盼台灣能成為投資新創綠能等領域的重要選擇，讓資產中心具備獨特的競爭力。

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