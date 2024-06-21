新主委彭金隆上任滿月！金管會改革「3大重心、8鬆綁措施」一次看

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為能提升金融市場的靈活性與競爭力，金管會預計鬆綁的8項政策措施：
1. 開放並簡化純網銀線下作業範圍與程序
2. 開放微型台指期貨商品
3. 保險業已投資公建可續適用1.28%風險係數，免依新制調整
4. 簡化銀行發結構債流程
5. 放寬未具投信基金性質的境外基金的委任金融機構家數
6. 開放券商得以簡易分支機構設立
7. 修正外匯價格準備金制度，平穩壽險業避險成本
8. 續推信託評鑑獎勵
未來下一階段的施政重點，首先，設立常態性的「法規調適平台」，機制設計將交由專家學者主導，目的是在藉由其常態性的從市場中發現問題後，使金管會快速掌握市場變動及需求，透過仔細評估與快速回應，讓法規可發揮「市場溫度計」的角色，讓金管會在多元聲音下，能夠更「接地氣」。
第二，金管會提出加速金融科技創新計畫，未來將試辦「輕量沙盒」，擴大金融業務試辦範圍，透過自律規範和審查要點等進行試驗，讓金融業與科技業有更大結合的可能性，日前彭金隆透露，相關規劃預計將在7月中旬宣布。
第三，打造「亞洲資產管理中心」，擴大台灣的市場規模，台灣有產業，也有來自民間的財富，在眾多條件俱足的情況下，可藉由建立一個獨特的資產管理中心，吸引國際資金和人才，彭金隆盼台灣能成為投資新創綠能等領域的重要選擇，讓資產中心具備獨特的競爭力。